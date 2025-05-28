Эксперт Гарик Кравцов объяснил, как простота и адаптивность платежей влияют на успех интернет-бизнеса

По прогнозам Data Insight, к 2028 году объем продаж в сфере e-commerce удвоится, и в условиях этого стремительного роста предприниматели должны активно работать над улучшением клиентского опыта. Гарик Кравцов, основатель и генеральный директор сервиса Payselection, объяснил, как адаптивность и персонализация платежных решений помогают повысить конверсию.

По словам эксперта, важнейшими аспектами являются упрощение процесса оформления оплаты, минимизация шагов и исключение лишних перенаправлений. Мобильная оптимизация также играет ключевую роль, поскольку большинство покупателей использует мобильные устройства для покупок. Помимо этого, Кравцов подчеркивает важность использования аналитики для отслеживания отказов и успешных транзакций, что помогает улучшать процесс в реальном времени. Интеграция с мессенджерами и соцсетями, а также разнообразные способы оплаты, но не более 3-5 видов, исходя из покупательских предпочтений, позволяют бизнесу предложить клиентам более удобные и востребованные методы оплаты.

«Для бизнеса важно не только принимать платежи, но и создавать удобный, персонализированный опыт для клиентов. Это напрямую влияет на повышение конверсии и рост лояльности», — отметил Кравцов.