Эксперт «Х5 Клуба» рассказала, как избежать масштабных трат в майские праздники

Эксперт «Х5 Клуба» по домашней экономике Арина Самойлова рассказала, как с максимальной выгодой подойти к организации майских праздников.

Естественно, праздники не обходятся без напитков. В качестве замены магазинной продукции можно рассмотреть вариант приготовления домашнего лимонада. освежающие напитки также могут быть приготовлены из замороженных ягод и фруктов, оставшихся с лета.

Важнейшим атрибутом праздника по традиции является шашлык. Рационально приобретать готовое замаринованное мясо или курицу. Торговые сети предлагают большой выбор мясной продукции и маринада. Средняя цена 1 кг свиного шашлыка – 505 руб., куриного – 372 руб. (порция рассчитана на трех человек). Такой подход позволит сэкономить примерно 300 рублей.

С другой стороны, сэкономить можно и в случае самостоятельного приготовления шашлыка: средняя цена килограмма свинины обойдется в 440 руб., курицы – в 305 руб. Лишь маринад потребует дополнительных затрат. Так, приблизительно в 200 руб. эксперт оценивает стоимость классического соуса (2 луковицы, 250 мл кефира, лимон, соль, перец).