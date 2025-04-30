Эксперт рассказал об изменениях предпочтений перевозчиков в выборе шин за последние годы

Все большее значение на рынке коммерческих перевозок приобретает экологическая составляющая, в том числе перерабатываемые и восстанавливаемые шины. Об этом и других изменениях предпочтений перевозчиков в выборе шин за последние годы в интервью специализированному изданию рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома KAMA TYRES.

По мнению эксперта, перевозчики стали уделять больше внимания снижению эксплуатационных затрат и выбору шин с низким сопротивлением качению, что помогает экономить топливо. Возрос интерес к моделям с увеличенным ресурсом пробега и возможностью восстановления протектора.

Крупные перевозчики продолжают активно использовать комплексные решения, включающие сбор каркасов, восстановление шин, сервисное сопровождение и рекомендации по эксплуатации. Такой подход позволяет не только снизить затраты на закупку новых шин, но и продлить срок службы уже используемых моделей без потери их эксплуатационных характеристик.

Также эксперт отметил, что восстановление шин методом холодной наварки остается востребованным, поскольку этот процесс значительно увеличивает пробег шины и снижает затраты автопарков. Использование надежных каркасов производства KAMA TYRES и качественных протекторных лент позволяет перевозчикам повторно эксплуатировать шины, сохраняя их надежность и сцепные свойства. Это особенно важно для грузовых и магистральных перевозок, где снижение эксплуатационных расходов играет ключевую роль.

Внедрение новых технологий в восстановление шин и совершенствование сервисного обслуживания позволяют компании поддерживать высокий уровень надежности продукции, обеспечивая перевозчикам экономически выгодные и экологически безопасные решения.