Эксперты клуба «Семья и корпоративная среда» назвали трудовые династии стратегическим активом современного работодателя

В рамках фестиваля семейной истории «ГенЭкспо» экспертный клуб «Семья и корпоративная среда» провел осеннюю встречу «Трудовые династии: стратегический актив для бизнеса», посвященную анализу роли династий как стратегического актива компании.

Участников встречи поприветствовал организатор фестиваля управляющий партнер Дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелёв, а также сооснователи экспертного клуба «Семья и корпоративная среда», сооснователь хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0» Ольга Ручьева, сооснователь клуба устойчивого развития «Сколково» Анна Резниченко и учредитель AНО «Национальная лаборатория социального воздействия», сооснователь клуба устойчивого развития и экологии «Сколково» Алина Ковалева.

На осеннем заседании клуба выступили и представители кейсы по работе с трудовыми династиями председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ, председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов, предприниматель, соучредитель фонда «Дело во имя веры», вице-президент НП «Опора», председатель Союза православных предпринимателей и соучредитель музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Владислав Жукович, директор по управлению персоналом государственной корпорации «Ростех» Юлия Цветкова поделилась практиками поддержки трудовых династий в Госкорпорации, первый заместитель начальника департамента социального развития РЖД Евгений Поспелов, директор департамента реализации корпоративных проектов и благотворительных деятельностей заполярного филиала «Норникель» Анастасия Перфильева, руководитель отдела управления персоналом завода по производству металлических изделий компании «Электрорешения» (бренд EKF) Юлия Каретникова, заместитель начальника управления международного сотрудничества «АЛРОСА» Татьяна Гончаренко, также о знаменитых транспортных династиях рассказали представители Российского общества историков транспорта.

Модераторами встречи стали Сергий Попов, предприниматель, автор проекта «Своего рода | История семьи и фамильные ценности», основатель Центра социально-культурных и благотворительных проектов «Reditus» (c лат. Возвращение) и Елена Антонова, сооснователь экспертного клуба «Семья и корпоративная среда», генеральный директор образовательно-консалтингового центра «Умная страна».

Эксперты актуализировали тему трудовых династий, которые сейчас активно поддерживают и продвигают представители бизнеса. Спикеры отметили, что это один из наиболее эффективных инструментов для решения проблемы дефицита кадров, удержания и поддержания лояльности сотрудников.

Экспертный клуб «Семья и корпоративная среда» — профессиональная платформа семейноцентричных практик российского бизнеса, объединяющая более 70 экспертов и лидеров рынка в сфере HR, ESG, PR, КСО, маркетинга и бизнес-стратегии из 50 компаний. Экспертный клуб создан в 2024 году по инициативе хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», клуба устойчивого развития и экологии бизнес-школы Skolkovo и образовательно-консалтингового центра «Умная страна».

Автор фото: Виталий Шупилов