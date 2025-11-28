Эксперты подвели итоги рынка недвижимости 2025 и представили прогноз на 2026 год

Ожидания по ключевой ставке в 2026 году, ввод жилья и отложенный спрос обсудили эксперты на пресс-конференции экосистемы недвижимости М2 в ТАСС.

Генеральный директор М2 Алексей Завгородний отметил, что 2025 год стал годом устойчивой трансформации рынка недвижимости. «Несмотря на изменения в макроэкономической среде, спрос остаётся живым. Кроме того, мы наблюдаем тенденцию возвращения рынка к структуре 2019 года — до ввода общедоступной льготной ипотеки: вторичный рынок увеличивает свою роль, включая уже больше половины всех сделок», — сообщил он.

Алексей Завгородний также поделился прогнозом на 2026 год: «Мы ожидаем умеренного смягчения денежно-кредитной политики: ключевая ставка к концу 2026 года, как мы полагаем, снизится до 14%, что соответствует базовому сценарию ЦБ. В таком случае рост ипотечного рынка составит 6–11%, а неипотечного — до 7%. При этом доля рыночной ипотеки в новых выдачах может вырасти до 50%. Это открывает новые возможности для покупателей и застройщиков».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин озвучил актуальную статистику отрасли: «На 1 ноября введено порядка 83,5 млн кв. м, из которых 28 млн кв. м — многоквартирное жильё. Мы рассчитываем, что к концу года объём ввода составит не менее 42,5 млн кв. м многоквартирного жилья».

В 2026 году прогнозируемый объём ввода многоквартирного жилья будет больше, считает Никита Стасишин. «На начало текущего месяца запуск новых проектов составил 33,3 млн кв. м. Но градостроительный потенциал у нас порядка 474 млн кв. м. Это говорит о том, что, когда будут изменения, в первую очередь в экономическом блоке, связанные с ценой проектного финансирования на начальном этапе, большинство проектов будет запускаться», — отметил заместитель министра.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг констатировал, что в 2025 году векторы рынка были разнонаправлены: от значительного снижения в первом полугодии до постепенного восстановления во втором. «Начиная с июня, ежемесячно растут запуски, с июля — выдачи ипотеки и продажи. Уже в октябре запущено 4,7 млн кв. м — максимальный с марта 2024 года объём новых проектов, банки выдали 105 тыс. кредитов (+10% г/г) на 481 млрд рублей (+31% г/г), а за счёт продаж в строительство поступило 524 млрд рублей (+39% г/г) — это второй результат за месяц в 2024–2025 годах. Снижается средняя ставка по проектному финансированию: с июня она сократилась на 0,5 п. п. — до 10,2% в сентябре», — перечислил он данные статистики.

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно обратил внимание на молодое поколение в индустрии. «Чтобы экономическая активность зумеров работала на рынок недвижимости и на престиж профессий в строительной отрасли, требуется комплексная экосистема решений: от адресных жилищных программ, создающих якорь для удержания капитала и талантов в стране, до глубокой трансформации образования и имиджа трудового рынка. Наша задача — активно строить эту экосистему уже сегодня, чтобы в наступающем периоде наблюдать поколение мотивированных специалистов, которые видят в России лучшую возможность для построения своей жизни и карьеры», — считает он.

Руководитель бизнес-линий «Ипотека» и «Образовательные кредиты» Т-Банка Иван Сафонов уверен, что ключевая ставка в 16% всё ещё достаточно высокая для того, чтобы брать ипотеку. «Рынок ипотечного кредитования пока что ждёт подходящий момент, чтобы увеличить обороты. Предполагаю, что при ставке в 11–12% клиентам уже будет по силам брать кредитные продукты», — отметил он.

Рынок аренды в 2025 году установил новый рекорд цен, констатировала ведущий аналитик «Циан» Елена Бобровская. «На пике ставки были на 3% выше прошлогодних. Спрос сохранился на высоком уровне — число просмотров объявлений на нашей площадке оказалось лишь на 5% ниже максимумов прошлого года. За высокий сезон арендные ставки в крупных городах России увеличились в среднем на 11% — меньше, чем в 2024 году (на 20%). Рост оказался слабее из-за эффекта высокой базы, замедления экономики и снижения темпов роста доходов, а также большей конкуренции за арендатора», — сообщила она.

Управляющий партнёр федеральной сети агентств недвижимости «Монолит» Алексей Козлов обратил внимание на растущий отложенный спрос. «К октябрю 2025 доля семей, которые на горизонте года честно отвечают «ничего не планирую», выросла до 49%. Но ровно те же 49% называют недвижимость лучшим вложением на 12 месяцев, а доля владельцев 2 и более квартир за 1,5 года поднялась с 37% до 43%. При этом доля тех, кто временно ушёл в аренду, выросла с 5% до 11% — это пауза, а не отказ от покупки», — объяснил он.

Фото: изображение от Freepik