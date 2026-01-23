Эксперты, представители СМИ и PR соберутся на форуме «Мода в России»

24 января 2026 года в центре Москвы состоится Всероссийский медиафорум «Мода в России», который объединит представителей федеральных и региональных СМИ, а также участников отечественной фэшн-индустрии. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 50 СМИ и свыше 300 представителей креативных индустрий.

Форум станет площадкой для профессионального диалога между медиа и индустрией моды, отправной точкой для создания общероссийской сети медиаподдержки локальной моды. Его ключевая задача — наладить практическое взаимодействие между СМИ и представителями отечественной фэшн-индустрии, сформировать эффективную систему информационного сопровождения локальных брендов и тем самым внести вклад в развитие креативной экономики России.

В рамках деловой программы эксперты в области медиа, маркетинга, PR и моды обсудят актуальные вопросы коммуникации брендов и СМИ, стратегии продвижения в социальных сетях, работу с UGC-контентом, а также правовые аспекты маркетинга. Участники форума получат доступ к практическим инструментам, которые могут быть применены для продвижения товаров и услуг в медиапространстве.

Отдельным событием программы станет встреча с продюсерами документального сериала «Русский модный код», посвященного современным процессам в российской моде. Также на площадке форума будет развернута выставка фотографа Марьяны Поддубской «Устав Души. Простое. Осознанное. Нерушимое».

Завершит форум показ коллекций российских брендов и дефиле финалистов патриотического конкурса дизайнеров и конструкторов «Верность Отчизне», по итогам которого состоится церемония награждения. В числе почетных гостей мероприятия приглашены ветераны СВО.

Организатором форума выступает отраслевая платформа «Россия шьет». Среди партнеров мероприятия — ЦК МедиаХаб, Идея Продакшн, международная выставка «Текстильлегпром», МГО «Опора России», нишевые издания о моде и другие медиа.

Фото: фотограф Марьяна Поддубская