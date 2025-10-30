Эксперты Viatti рассказали, как сохранить баланс и устойчивость автомобиля при замене шин

Общество
30 октября 2025

С наступлением сезона переобувки автовладельцы традиционно задаются вопросом — можно ли заменить только одну шину, если повреждение незначительное или ресурс остальных колёс ещё не исчерпан. Специалисты Viatti напоминают: для обеспечения безопасности и стабильного поведения автомобиля на дороге важно соблюдать баланс и равномерный износ всех шин.

Рекомендуется менять все четыре шины одновременно. Только комплект с одинаковым уровнем износа и идентичными характеристиками обеспечивает надёжное сцепление, предсказуемость управления и эффективное торможение.

По тому же принципу следует выбирать типоразмер и рисунок протектора — различия между ними могут привести к неравномерной нагрузке, снижению устойчивости и ускоренному износу отдельных шин.

Если нет возможности заменить все колёса сразу, новые шины устанавливаются парами — на одну ось. При этом важно учитывать особенности привода автомобиля:

•           для переднеприводных машин новые шины рекомендуется ставить на переднюю ось, где нагрузка выше;

•           для заднеприводных и полноприводных автомобилей — предпочтительно на заднюю ось, чтобы обеспечить устойчивость при движении.

Соблюдение этих рекомендаций помогает поддерживать управляемость автомобиля и продлевает срок службы шин.

