Эксперты: заградительные акцизы толкают табачную отрасль в теневую зону

В последние годы развитие незаконной онлайн-торговли табачной и никотинсодержащей продукции активно способствует увеличению нелегального оборота. Такое мнение выразили участники круглого стола «Общественный контроль в системе мер по противодействию нелегальному обороту табачной и никотинсодержащей продукции в Российской Федерации», организованного Ассоциацией малоформатной торговли в Общественной палате Российской Федерации.

В 2024 году акцизы на табачную продукцию принесли федеральному бюджету более 826 млрд рублей (826 млрд 695,3 млн рублей), что на 14,1% больше, чем в 2023 году (724 млрд 778,4 млн рублей). За счет высоких акцизных отчислений табачная отрасль обеспечивает около 3% доходов федерального бюджета.

Как отметил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в настоящее время табачная отрасль остается важным источником налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Вместе с тем ежегодное повышение акцизных ставок на сигареты в России, различия в акцизной политике государств-членов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), сильное различие в минимальных ценах на сигареты и отсутствие таможенных границ внутри Союза привели к значительному росту нелегального рынка табачных изделий за последние девять лет. В первую очередь за счет притока значительно более дешевой продукции из государств-членов ЕАЭС в Россию.

Директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский сообщил, что маркировка продукции является самым ключевым механизмом по борьбе с нелегальным оборотом, экономический эффект от внедрения маркировки составил 601 млрд рублей. Однако повышение акцизных ставок, по словам Заславского, создает заградительный барьер для бизнеса и уводит бизнес в тень.

Наибольшую долю – 55% нелегальной продукции все еще составляют сигареты, незаконно ввезенные в Российскую Федерацию из стран-членов ЕАЭС. Лидером среди стран ЕАЭС остаются сигареты, имеющие белорусское происхождение (79% незаконного ввоза из ЕАЭС; 19% приходится на Армению, на нелегальный ввоз из Киргизии и Казахстана суммарно приходится более 2,5%).

Причиной поставок нелегальной табачной продукции из стран ЕАЭС является разница акцизных ставок, отметил Роман Трошкин, менеджер по работе с органами государственной власти JTI России. Также в настоящее время отмечается рост поставок нелегальной продукции из ОАЭ.

Несмотря на то, что с 2024 года началось некоторое снижение доли нелегального оборота, он все еще остается значительным: 10,8% в 3- 4 кв. 2024 года, сообщила в своем докладе генеральный директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина.

В последние годы все более значимым фактором в нелегальном обороте табачной и никотинсодержащей продукции становится незаконная торговля в сети интернет. Согласно открытым данным, количество запросов на покупку сигарет онлайн выросло на 20% за последние полгода.

При этом продажа нелегальной продукции производится не только через сайты, за последнее время значительная часть нелегальной продукции реализуется через соцсети и телеграмм-каналы, подчеркнула в своем выступлении Бушина.

Помимо экономического ущерба, незаконная онлайн-торговля делает сигареты и вейпы доступными несовершеннолетним гражданам: осуществлять проверку возраста покупателей и ограничивать продажи владельцы площадок на теневом рынке, разумеется, не заинтересованы.

Главная проблема в борьбе с торговлей в интернете – громоздкая и неповоротливая процедура блокировки сайтов исключительно через суд. В процессе блокировки владельцы сайтов успевают создать их зеркала/дубликаты, которые продолжают дистрибуцию нелегальных табачных изделий.

Введение внесудебной блокировки могло бы помочь эффективно бороться с продажей нелегальной продукции в сети Интернет, отметил Роман Трошкин.