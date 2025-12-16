Елена Батурина безвозмездно передала фонд поддержки образования «Ноосфера» коллективу фонда

Основанный предпринимателем Еленой Батуриной в 2003 году фонд поддержки образования «Ноосфера» специализируется на разработке и реализации инновационных образовательных и просветительских программ для детей и юношества. На протяжении более 20 лет при поддержке Елены Батуриной за время работы командой «Ноосферы» было создано и успешно претворено в жизнь несколько десятков авторских проектов для детей различных возрастов в большинстве регионов России и странах зарубежья.

Среди них флагманский проект фонда — интерактивная просветительская акция «Я — россиянин», методические материалы которой нацелены на формирование у школьников уважения к культуре и традициям народов. Акция реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам национальностей и Минпросвещения России. В этом проекте фонда принимают участие более двух миллионов школьников и более 60 000 педагогов.

«Мы стремимся передать детям знания о многонациональности государства, о разных культурах и традициях, разных религиях и, конечно, об объединяющих всех единых нравственных принципах, способствуя воспитанию уважения и интереса к историческому наследию», — пояснила Елена Батурина.

В декабре 2025 года фонд и все его разработки для их дальнейшего развития были безвозмездно переданы самому коллективу «Ноосферы».

Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков подтвердил передачу всей интеллектуальной собственности фонда коллективу «Ноосферы». Он также рассказал о том, что в рамках масштабирования образовательных и просветительских проектов для детей и молодежи Елена Батурина запустит с начала 2026 года ряд новых проектов в рамках деятельности Фонда Юрия Лужкова.

С 2021 года Фонд Юрия Лужкова уже реализует ряд образовательных, культурных и спортивных программ для молодежи. В частности, Фонд, созданный для увековечения памяти мэра Москвы, премирует научно-технические инновации школьников и студентов совместно с международными фестивалями «От Винта!» и «АртПром», реализует стипендиальную программу на базе Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, поощряет молодых экономистов в рамках просветительской акции «Всероссийский экономический диктант», поддерживает всероссийский юношеский теннисный турнир совместно с Департаментом спорта г. Москвы и федерациями тенниса России и Москвы.

