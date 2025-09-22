Елена Батурина открыла в Москве заседание Совета Фонда по юбилейному году Юрия Лужкова

22 сентября на Новодевичьем кладбище состоялась публичная панихида по случаю 89-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, бывшего мэра Москвы. К этой значимой дате обновлено покрытие на созданном народным художником России и скульптором Александром Рукавишниковым памятнике. Теперь мемориал полностью соответствует первоначальному художественному замыслу автора.

Вдохновителем создания и автором концептуальной идеи памятника стала Елена Николаевна Батурина, вдова Юрия Михайловича Лужкова, замысел которой был впоследствии развит авторами, заключался в том, чтобы показать масштабность и многогранность личности Юрия Лужкова, а также событий и достижений, которые определили целую эпоху и были бы невозможны без него. Как отметил на открытии памятника скульптор Александр Рукавишников, если бы на колонне памятника был перечислен полный список заслуг и достижений Юрия Лужкова, то она могла бы достигнуть центра Земли.

На публичной панихиде присутствовали вдова Елена Батурина, близкие друзья, коллеги Юрия Лужкова, а также видные политики, общественные деятели, представители культуры и спорта, пришедшие выразить свои соболезнования. Многие из них также являются членами Совета Фонда имени Юрия Лужкова, заседание которого прошло накануне. На этом заседании обсуждался план масштабных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Ю.М. Лужкова, которое будет отмечаться ровно через год.

Фонд активно поддерживается выдающимися деятелями культуры, образования, спорта, бизнеса, политики и медиа, которые входят в Попечительский совет Фонда и разделяют идеи и принципы Юрия Лужкова, направленные на развитие города и страны. В их числе — Гергиев В.А., Резник И.Р., Рукавишников А.И., Садовничий В.А., Урин В.Г., владыка Феогност, Хинштейн А.Е. и другие. Фонд ориентируется и обязательно учитывает пожелания и предложения москвичей и россиян. Это позволяет ему эффективно работать и достигать поставленных целей.

«Множество инициатив и предложений, поступивших в Фонд от общественных, образовательных, спортивных организаций из Москвы и других городов России, привели к тому, что план мемориальных мероприятий в честь 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича очень обширен как по объему, так и по географии», – рассказала Председатель Фонда Елена Николаевна Батурина. «Мы очень благодарны всем, кто принимает и хочет принять участие в чествовании памяти этого выдающегося человека, и будем оказывать им всю возможную помощь».

Фонд имени Юрия Лужкова занимается сохранением памяти о выдающемся политике и общественном деятеле. Он был учрежден друзьями и близкими Юрия Михайловича, чтобы продолжить его благородные начинания и сохранить его богатое наследие, которое он оставил, будучи мэром Москвы, активным политиком, общественным деятелем, мыслителем и благотворителем. Фонд реализует ряд важных программ, которые продолжают многолетнюю созидательную работу Юрия Лужкова на благо жителей Москвы и всей России.

Могила Юрия Михайловича Лужкова находится на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Юрий Лужков ушёл из жизни 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. На протяжении 18 лет он руководил правительством Москвы, внёс значительный вклад в развитие российской государственности и столицы. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова 13 февраля 2020 года.