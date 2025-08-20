Елена Батурина приняла участие в торжественном гашении новой марки, посвященной истории Храма Христа Спасителя и вкладу мэра Юрия Лужкова

19 августа 2025 г. в обращение поступила новая почтовая марка, посвященная 25-летию Великого освящения восстановленного Храма Христа Спасителя – одной из главных святынь и православных символов России.

Торжественная церемония памятного гашения почтовой марки состоялась в рамках открытия в Храме Христа Спасителя выставки «Москва и жизнь. Возрождение московского Храма», приуроченной к 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя и посвящённой Юрию Михайловичу Лужкову, а также его вкладу в возрождение храмов Москвы, истории воссоздания Храма Христа Спасителя и той роли, которую Ю. М. Лужков сыграл в возрождении святыни, значимой для каждого православного россиянина.

В торжественной церемонии гашении марки приняли участие Владыка Григорий, митрополит Воскресенский, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; Елена Батурина, предприниматель и меценат, председатель Фонда Юрия Лужкова; отец Михаил, ключарь Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя и Алан Козонов, заместитель директора «Почты России».

Владыка Григорий открыл церемонию следующими словами: «Без инициативы, настойчивости и мужества готового отстаивать идею возрождения храма Юрия Михайловича Лужкова воссоздание Храма Христа Спасителя было бы невозможным. Это стало его победой, а сегодня этот храм стал лицом нашей столицы, нашей Родины. Мы с благодарностью вспоминаем Юрия Михайловича Лужкова, и пока стоит этот храм и другие святыни, который восстановил в столице Лужков, за него возносится молитва».

Елена Батурина отметила символизм того, что гашение марки, посвященной 25-летию Великого освящения Храма, проходит в рамках этой выставки, добавив, что «выставка открывает цикл масштабных памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова и организована Фондом Юрия Лужкова по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

Воссоздание Храма стало одной из крупнейших строительных задач в современной истории России, объединив усилия архитекторов, художников, инженеров, строителей, прихожан. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление о восстановлении святыни в 1994 году, и всего шесть лет спустя, 19 августа 2000 года, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил в воссозданном Храме Христа Спасителя чин Великого освящения.

Восстановление Храма стало возможным благодаря беспрецедентной мобилизации ресурсов. Огромное значение имела поддержка московских властей: именно при мэре Юрии Лужкове проект получил мощный организационный и общественный импульс.

Сегодня, спустя четверть века, Храм Христа Спасителя воспринимается как неотъемлемая часть облика столицы, символ духовного возрождения России, в историю которого навсегда вписано имя Ю. М. Лужкова. Именно поэтому церемония гашения марки, посвященной 25-летию Великого освящения Храма Христа Спасителя, прошла в ходе открытия выставки «Москва и жизнь. Восстановление московского Храма», повествующей о вкладе «народного мэра» в возрождение храмов Москвы.

Юбилейная почтовая марка выполнена художниками Александром Кулёминым и Ольгой Савиной. На ней изображен величественный облик Храма в декоративном обрамлении. Тираж марки составит порядка 100 тысяч экземпляров в двух формах выпуска: обычном и коллекционном с бронзовой пастой и фольгой.