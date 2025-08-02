Emerald Clinical Trials подтверждает смену генерального директора и план обеспечения преемственности 

Экономика
2 августа 2025

Emerald Clinical Trials, ведущая глобальная организация в области клинических исследований, объявила о смене руководства. Мэри Ганн (Mary Gunn) покидает свой пост. Совет директоров назначил Гленна Керкхофа (Glenn Kerkhof), давнего члена совета директоров и опытного руководителя CRO, временно исполняющим обязанности генерального директора.

Совет директоров приступил к официальному поиску постоянного генерального директора и попросил Гленна Керкхофа временно возглавить организацию, чтобы обеспечить преемственность, стабильность и эффективную работу в течение переходного периода.

«Мы благодарим Мэри за ее вклад», — сказал Шон Карни (Sean Carney), председатель совета директоров. «Emerald Clinical Trials — ведущая CRO с глобальными возможностями, и с приходом Гленна на должность исполняющего обязанности генерального директора мы уверены, что сможем сохранить динамику и выполнить обязательства перед нашими клиентами», — заявил Шон Карни.

Гленн Керкхоф обладает более чем 30-летним опытом руководящей работы в сфере клинических исследований и фармацевтических услуг. Ранее Гленн занимал должность генерального директора Chiltern, где руководил компанией в период ее значительного международную расширения, а также был исполнительным председателем компании George Clinical (ныне Emerald Clinical Trials), способствуя ее росту в Азии.

«Сильные стороны Emerald Clinical заключаются в нашей терапевтической ориентации, научной глубине и тесных партнерских отношениях с клиентами, — считает Гленн Керкхоф. — Мои приоритеты — плавный переход, надежное обслуживание клиентов и поддержка наших глобальных команд. Я намерен развивать нашу динамику роста и руководить организацией четко и целенаправленно», — сказал он.

