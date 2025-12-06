ENERGY 2025: четыре дня баттлов, мастер-классов и мощной энергии

С 4 по 7 декабря 2025 года Челябинск снова станет столицей уличного танца: здесь пройдёт фестиваль ENERGY 2025, который объединит баттлы по breaking, hip-hop, locking, popping, waacking и house, а также интенсив с мастер-классами от судей и приглашённых артистов.

Главная особенность фестиваля в этом году — возвращение международного судейского состава. В Челябинск приедут три звезды мировой сцены. Baloo The Cage (Бельгия) — легенда hip-hop и основатель The Cage crew, судья крупных европейских фестивалей. JET LEG (Италия / Flexible Flave, USA) — один из самых титулованных b-boys Европы, призёр ведущих мировых джемов и обладатель wild card Red Bull BC One. Wing (Южная Корея / JINJO) — корейский b-boy мирового уровня с фирменной техникой и эстетикой.

Иностранных гостей дополняет сильная команда судей из России и Казахстана: Valera (Самара), Voltaren (Красноярск), Air Vados (Мурманск), Геккон (Ижевск), RobSun (Сочи), Global Gleb (Санкт-Петербург), Диса (Владивосток), Askhat Tolegenov (Казахстан), Michelle (Екатеринбург), Katya Joy Lighthouse (Омск). Часть судей проведёт мастер-классы в рамках ENERGY Dance Intensive.

Финал фестиваля пройдёт 7 декабря 2025 года в Конгресс-холле (Челябинск, пр. Ленина, 35). Начало финальных блоков — в 18:00

Организаторы фестиваля: Правительство Челябинской области, Министерство молодёжи Челябинской области, Челябинская Федерация хип-хоп культуры и танцевальная школа Brooklyn.