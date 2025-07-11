ЕСК СУЭК презентовала импортозамещающую продукцию на выставке в Новокузнецке

Предприятия ООО «ЕСК СУЭК» представили свою продукцию на XXXIII Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг-2025». Отличительными особенностями предприятий ЕСК СУЭК являются собственные конструкторские бюро, мощная техническая база, высококлассный персонал.

Золотые медали получили ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» из Кузбасса (входит в состав ООО «ЕСК СУЭК») и Бородинский РМЗ. Серебряные медали вручены Назаровскому ремонтно-механическому заводу и филиалу «ЕСК СУЭК» из Черногорска.

Филиалы ООО «ЕСК СУЭК» сегодня обслуживают не только угледобывающие предприятия, но и оказывают сервисные услуги для других крупных промышленных компаний страны. ЕСК СУЭК создана на базе машиностроительных предприятий, ранее входивших в состав СУЭК, крупнейшей угольной компании России, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко.

Выставка проходила в Новокузнецке. Экспозиция разместилась на площади 10 тыс. кв. м. Свою продукцию представили 715 компаний, представляющих РФ, Китай, Беларусь, Турцию, Индию и Европу.