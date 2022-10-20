Евгений Пригожин назвал мобилизацию главным показателем кризиса во власти Северной столицы

В Петербурге команда губернатора Александра Беглова продолжает принимать одно за другим провальные управленческие решения. К основным проблемам в мегаполисе добавились нарушения при выполнении указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Ситуацию в беседе с «Невскими Новостями» прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель отметил, что мобилизация стала главным показателем кризиса петербургской власти. Он подчеркнул, что в тот момент, когда главы других регионов пытаются решить важнейшие вопросы для призывников и их семей, в Северной столице соответствующие мероприятия ознаменовались так называемым «списком Беглова».

«В нем оказалось большинство чиновников и депутатов городского ЗакСа, то есть, как мы помним, те самые неприкосновенные три группы — соратники, помощники и друзья. И пока обычные граждане, рискуя своей жизнью, идут на фронт, «вокругалександродмитриевичевская тусовка» продолжает радоваться жизни, шикарно отмечать праздники и получать удовольствие», — объяснил Пригожин.

Бизнесмен указал, что петербуржцы активно делают мемы и фотожабы про действующего градоначальника в соцсетях. Кроме того, он обратил внимание, что приближенной к Беглову семье Захватовых на дни рождения дарят подарки, которые перевязаны лентой «белого билета», означающей освобождение от воинской обязанности.

«Можно смело утверждать, что это звездный час губернатора, тот самый момент, когда он может сплотить вокруг себя тусовку трусов, не желающих идти на фронт, и стремящихся попасть в список Беглова», — отметил предприниматель.

Пригожин подчеркнул, что в городском ЗакСе есть люди, которые могли бы проявить себя на фронте, применив свой военный опыт. Среди них 50 есть депутатов, годных к частичной мобилизации и которые должны были пойти защищать Родину.

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