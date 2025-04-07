«За выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы» на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого американского экономиста, профессора и главу Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса выдвинули депутаты Европарламента.

Активная миротворческая деятельность Джеффри Сакса и его неустанная борьба за права и свободы человека являются веским основанием для присуждения премии мира, считают авторы заявки, в число которых вошли депутат из Чехии Ондрей Досталь, словак Любош Блаха и немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург. Ими было подчеркнуто, что Джеффри Сакс, занимая должность специального советника Генерального секретаря ООН с 2002 по 2018 год, курировал вопросы противодействия распространению болезней в развивающихся странах, борьбы с бедностью и снижения долговой нагрузки на беднейшие страны.

Среди многих западных политиков Джеффри Сакс имеет собственное мнение по поводу военной поддержки Украины, подвергая жесткой критике поставки оружия в страну. Он обвиняет НАТО в создании напряженности, а западные властные круги — в желании вести бесконечные конфликты.

Оргкомитет Международной премии мира имени Л. Н. Толстого продолжает прием заявок на соискание награды. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны; весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, прекращение гонки вооружений, строительство многополярного и ненасильственного мира; существенные достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений на основе общепринятых норм морали и права; активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека.

В 2025 году Международная премия мира им. Л. Н. Толстого будет присуждена во второй раз. Впервые эта награда была вручена Африканскому союзу в 2024 году. Председатель жюри премии, художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист России В. А. Гергиев передал премию председателю Комиссии Африканского союза Муссе Факи Махамату.

В жюри премии входят известные общественные деятели со всего мира, ярко проявившие себя в деле отстаивания идей мира и сотрудничества между народами и заслужившие высокий моральный авторитет.