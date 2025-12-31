Феникс Фламм представил книгу об универсальных законах системных кризисов

25 декабря в Московской ассоциации предпринимателей состоялась презентация новой книги исследователя и писателя Феникса Фламма «ДЕНЬ F: ЭФФЕКТ ДОЛИНОЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФЛАММОЛОГИИ. Как предсказать системный кризис и не стать жертвой мошенников».

Автор представил свою методологию (Фламмологию), в рамках которой резонансные общественные явления, подобные «эффекту Долиной», объясняются не как случайности, а как закономерные «фазовые переходы» сложных систем. Ключевой тезис работы: понимание универсальных законов системных кризисов даёт инструменты для их прогнозирования и личной защиты.

В основе подхода лежат две концепции: «Пирамида Фламма» (архитектура сложных систем) и «Закон Октаверта» (математическая модель кризисных переходов). Практическая цель книги — дать алгоритм диагностики, который позволит распознавать опасные зоны в бизнесе, правовом поле и социальной среде до того, как они приведут к ущербу.

Книга адресована широкой аудитории — от юристов и предпринимателей до всех, кто хочет лучше ориентироваться в современной непредсказуемой реальности и защитить себя от системных рисков и мошенников.