Фестиваль индийской культуры пройдет в Москве с 5 по 13 июля

На площадке разместят шале с национальными угощениями и сувенирами. Кроме того, иностранные мастера организуют творческие занятия для всех желающих.

С 5 по 13 июля на Манежной площади — одной из центральных площадок проекта «Лето в Москве» — пройдет фестиваль Индии в Москве. Жители и гости столицы смогут больше узнать о культуре и традициях этого дружественного государства, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Организаторы — Правительство Москвы и посольство Республики Индии в российской столице.

На площадке, украшенной сотнями экзотических растений, разместят шале с национальными угощениями и сувенирами.

«В рамках культурной программы для посетителей подготовят сотни мероприятий: красочные представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Ежедневно, утром и вечером, будут проходить выступления российских и индийских коллективов», — рассказала Наталья Сергунина.

В ходе фестиваля иностранные мастера организуют творческие занятия для всех желающих. Например, участники попробуют сыграть на парном барабане табла, познакомятся с движениями танцев катхак и кучипуди, освоят основы разговорной речи на хинди. Кроме того, на Манежной площади откроется выставка предметов искусства нескольких регионов Индии.

Привлечение туристов

Москва сотрудничает с Индией по всем ключевым направлениям — от торговли и креативных индустрий до туризма.

«Индия занимает второе место по турпотоку в российскую столицу среди стран дальнего зарубежья. Только за первый квартал 2025 года в нашем городе побывали порядка 18 тысяч индийских путешественников — в 1,5 раза больше, чем годом ранее», — добавила Наталья Сергунина.

«Лето в Москве» — главный проект теплого сезона, который объединит свыше 400 площадок. В его программе — масштабные фестивали, благотворительные и спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы, показы фильмов, театральные постановки и многое другое.