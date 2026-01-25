Фестиваль спорта неограниченных возможностей «Импульс»!

С 26 по 29 марта в Сочи состоится III Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс» в рамках реализации «Национальные проекты России» и Федерального проекта «Спорт России». Фестиваль пройдёт при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства Иностранных Дел, Государственной Думы, Министерства Спорта и Общественной палаты.

«Импульс» — крупнейший международный проект, который был создан 3 года назад, когда российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Это настоящий праздник силы духа, несгибаемой воли и безграничных человеческих возможностей.

Александр Смирнов — президент «Международного Инклюзивного Комитета»: «Наша команда давно организует благотворительные инклюзивные мероприятия по адаптивным видам спорта в России и за границей. Мы проводим бесплатные тренировки в Челябинске для людей с ограничениями, прививаем любовь к здоровому телу и духу. Сейчас важно создавать свои мероприятия (в том числе спортивные и оздоровительные), помогать друг другу и приглашать гостей со всего мира, которые поддерживают принцип честного состязания, где красивый спорт покажут люди с ограниченными возможностями, но неограниченной внутренней силой. Мы искренне верим и стремимся к тому, чтобы Россия стала центром притяжения для спортсменов со всего мира, объединяя страны в одну большую, дружную спортивную семью».

В этом году «Импульс» соберет под своим флагом более 3000 участников из более чем 20 стран мира! На фестивале будет представлено более 30 видов адаптивного спорта и более 50 дисциплин. Участники смогут проявить себя в захватывающих водных, ледовых и даже воздушных дисциплинах! Каждый старт, каждый финиш здесь — это история преодоления, вдохновения и победы, прежде всего, над собой.

Фестиваль «Импульс» — масштабный социальный проект для разных категорий людей. Участвуют и люди с инвалидностью, и бойцы специальной военной операции, получившие ранение, и дети из интернатов, социальных учреждений, детских домов, приемных семей.

Фестиваль делает акцент на массовые любительские виды адаптивного спорта, чтобы дать возможность участия всем желающим — независимо от спортивного статуса.

На торжественных программах фестиваля будут присутствовать представители министерств и ведомств Российской Федерации, члены руководства стран-гостей и специально приглашенные VIP-гости из России и стран мира.

Это будет ценный опыт объединения народов мира, важный шаг на пути инклюзии в спорте, который откроет новые горизонты и разрушит стереотипы о возможностях людей с ограниченными физическими способностями. Соревнования такого уровня очень важны для «особенных» спортсменов, которые чувствуют свою сопричастность с обществом.