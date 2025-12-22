Фестиваль «Униматик. Юный машиностроитель» вышел на новый уровень и объединил рекордное число участников

Компания «Униматик», развивающая направление детского инженерного творчества с 2018 года, провела очередной фестиваль «Униматик. Юный машиностроитель», расширив его до регионального формата. Проект направлен на раннее погружение детей в технические специальности и практическое знакомство с инженерной деятельностью.

В этом году количество участников увеличилось вдвое: свои разработки представили более 700 детей и 230 наставников. Финал прошёл на базе Уральского губернаторского лицея в Екатеринбурге, куда приехали представители более чем 300 команд из разных муниципалитетов Свердловской области.

Практические занятия на предприятиях и создание технических моделей

Участники младшей возрастной группы — от 5 до 9 лет — посетили промышленную инфраструктуру региона, наблюдая за производственными процессами и работой современной техники. На основе увиденного дети создали собственные модели из конструктора и дополнительных материалов. На фестивале были представлены уменьшенные версии фрезерных, токарных и сверлильных станков, модели лазерного оборудования, нефтяной вышки, системы сортировки и переработки отходов, а также — макет цеха Уральского завода гражданской авиации.

Организаторы подчеркнули значимость семейного участия: совместная работа с родителями позволяет детям проще осваивать сложные механические задачи и получать навыки, которые будут полезны в дальнейшем обучении.

Присутствие представителей промышленности и государственной власти

Финальные мероприятия посетили руководители отраслевых организаций и государственных структур:

С.И. Морозов, заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе РФ, координатор проекта «Выбирай своё»;

Ю.В. Польшина, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области;

А.В. Мисюра, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала;

С.В. Петухов, генеральный директор Индустриального парка «Заречный»;

Г.В. Самодуров, президент Ассоциации «Станкоинструмент».

Сергей Морозов выделил качество подготовки проектов и наградил педагогов благодарственными письмами за вклад в развитие технического творчества и в работу по ранней профориентации.

Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала А.В. Мисюра подчеркнул значимость подобных инициатив для будущего инженерного сообщества:

«Здесь формируется поколение, которое будет развивать технологические направления и усиливать научно-производственный потенциал страны».

Олег Фишелев, председатель совета директоров «Униматик», отметил:

«Развитие инженерных навыков у детей — это не просто образовательная задача. Это инвестиция в будущее отрасли и страны в целом. Мы создаём возможности, которые вдохновляют детей изучать науку и технику с раннего возраста».

Партнёрская поддержка

Фестиваль был организован при участии промышленных предприятий региона, включая:

Свердловское отделение Союза машиностроителей России, Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Уральский турбинный завод, Уральский завод транспортного машиностроения, НПП «Старт» им. А.И. Яскина, Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, ОКБ «Новатор», Уральский оптико-механический завод им. Яламова, «Пневмостроймашина», Уральский завод гражданской авиации.

О компании:

ГК «Униматик» — один из ведущих российских поставщиков оборудования для металлообработки. Основанная в 2000 году Игорем Фишелевым, компания зарекомендовала себя как надежный партнер в области инжиниринга, поставок и сервисного обслуживания высокотехнологичного оборудования.

«Униматик» работает по проектам импортозамещения и внедряет современные цифровые технологии для автоматизации производственных процессов. Компания реализует образовательные проекты, направленные на подготовку нового поколения специалистов машиностроения.

С 2018 года собственником бизнеса является Олег Фишелев, который занимает пост председателя совета директоров. Генеральным директором является Пётр Ващенко.