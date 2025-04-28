Филиал «КЧХК» выступил партнером экологического фестиваля в Кировской области

Общество
28 апреля 2025

При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кировской области прошел экологический фестиваль «Зеленый голос Вятки». Он прошел в трех городах региона: Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском. Его организаторами стали общественная организация «Чисто Вятка» и кировское отделение Российского экологического общества.

На фестивале выступили эксперты из Москвы, Казани и республики Удмуртия, специалисты Министерства охраны окружающей среды Кировской области.

В рамках мероприятия прошли лекции по различным темам: общественный экологический контроль, изменение климата, экологичность сознания и другим. Желающие приняли участие в мастер-классах по рисованию, изготовлению вещей из вторсырья, приготовлению блюд. На месте проведения фестиваля был организован прием вторсырья. 

Марина Мельник, заместитель главного инженера по экологии, начальник экологического отдела филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», член Общественной палаты Кировской области:

Наше предприятие поддерживает общественные экологические инициативы: фестивали, конференции, акции по посадке деревьев и сбору макулатуры, субботники. Экопросвещение имеет большое значение: знания о влиянии своих действий на окружающую среду побуждают людей вести более экологичный образ жизни.

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