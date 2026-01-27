Филиал ПАО «Россети» обновил оборудование на ключевых питающих центрах Самарской энергосистемы

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги модернизировал воздушные выключатели 110-220 кВ на четырех подстанциях 220-500 кВ в Самарской области. Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения центральных и западных районов региона, где проживают более 930 тыс. человек, действуют нефтехимические и машиностроительные предприятия.

Работы проведены на объектах, питающих Сызрань, Кинель, Чапаевск, Тольятти. В числе потребителей – Волжский автомобильный завод, предприятия «Тольяттикаучук» и «Куйбышевазот», ТОР «Тольятти». Также оборудование обновили на подстанции, обеспечивающей транзит электроэнергии в Казахстан.

Энергетики модернизировали в общей сложности семь выключателей: отрегулировали приводные механизмы, заменили изношенные детали. Устройства относятся к основному коммутационному оборудованию подстанций, они обеспечивают включение и отключение токовой нагрузки при проведении ремонтных и профилактических работ.