Фонд Education Cannot Wait приветствует Сигрид Кааг на посту председателя Руководящей группы высокого уровня 

Education Cannot Wait (ECW), глобальный фонд ООН для финансирования образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах, объявил о назначении Сигрид Кааг (Sigrid Kaag) из Нидерландов новым председателем Руководящей группы высокого уровня ECW.

На посту председателя Кааг будет выступать за укрепление политической воли и увеличение глобального финансирования образования в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов, поскольку мировые лидеры стремятся выполнить обещание всеобщего образования, изложенное в Пакте о будущем и Плане устойчивого развития на период до 2030 года.

В рамках своего четырехлетнего стратегического плана фонд ECW работает с донорами, государствами-членами, частным сектором, учреждениями ООН и гражданским обществом, чтобы собрать 1,5 миллиарда долларов США и обеспечить 20 миллионам затронутых кризисами детей безопасность, дать им надежду и возможностью получить качественное образование.

Эти потребности насущны как никогда. На момент основания фонда ECW в 2016 году по оценкам достопочтенного Гордона Брауна (Gordon Brown) около 75 миллионов затронутых кризисами детей нуждались в срочной образовательной поддержке. Сегодня это число более чем утроилось и число затронутых кризисами девочек и мальчиков достигло почти четверти миллиарда.

«Фонд Education Cannot Wait и его стратегические партнеры меняют жизнь миллионов девочек и мальчиков, затронутых вооруженными конфликтами, вынужденным перемещением и стихийными бедствиями, вызванными изменениями климата. Наши инвестиции в их право на качественное образование являются нашей общей ответственностью и лучшими инвестициями в экономическую устойчивость, глобальную безопасность и устойчивое развитие, — сказала Кааг. — Благодаря постоянной, щедрой и расширенной поддержке доноров из государственного и частного секторов мы можем улучшить замечательные результаты фонда ECW, которыми охвачены уже более 11 миллионов детей. Я благодарю достопочтенного Гордона Брауна за его дальновидное лидерство при создании фонда ECW и осуществлении руководства фондом — от создания всего несколько лет назад до миллиардного глобального фонда, которым он стал. Я с нетерпением жду совместной работы с Руководящей группой высокого уровня и директором, а также поддержки исполнительного комитета для сохранения его наследия».

Браун занимал пост председателя Руководящей группы высокого уровня фонда ECW с 2016 по 2024 год и продолжит свою глобальную поддержку в качестве Специального посланника ООН по глобальному образованию.

«Благодаря своему разностороннему и глубокому международному опыту и неравнодушному отношению к потребностям затронутых кризисами детей, беженцев и перемещенных молодых людей, Сигрид Кааг станет блестящим председателем, обеспечивающим дальнейшее развитие фонда Education Cannot Wait, — сказал Браун.

«Под стратегическим и дальновидным руководством достопочтенного Гордона Брауна фонд Education Cannot Wait и наши партнеры создали новое видение обеспечения качественным образованием с гуманитарной скоростью и глубиной развития на переднем крае гуманитарных кризисов в мире, — сказала директор фонда ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif). — Мы рады приветствовать Сигрид Кааг на посту нового председателя Руководящей группы высокого уровня. Под ее руководством мы продолжим прилагать усилия для охвата миллионов затронутых кризисами девочек и мальчиков во всем мире».

Назначение Кааг включало широкие консультации, отбор и согласование с участием руководителей ООН высшего уровня, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша (António Guterres), заместителя Генерального секретаря ООН Амину Дж. Мохаммед (Amina J. Mohammed), исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел (Catherine Russell) и старших членов Руководящей группы высокого уровня ECW.

Руководящая группа высокого уровня ECW обеспечивает стратегическое руководство деятельностью фонда. Созываемая на уровне министров Руководящая группа высокого уровня состоит из представителей организаций-партнеров, включая руководителей учреждений ООН и многосторонних организаций по оказанию помощи, генеральных директоров организаций и фондов гражданского общества, а также представителей частного сектора, и тесно сотрудничает с директором и исполнительным комитетом ECW.

Кааг обладает богатым опытом в политических, гуманитарных и связанных с развитием вопросах, а также в дипломатии. В 2025 году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил ее временным Специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу. Только что завершился мандат Кааг в качестве старшего координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе, действовавший с 2024 года. Она была первым заместителем премьер-министра и первой женщиной на посту министра финансов в правительстве Нидерландов с января 2022 года. До этого она с октября 2017 года по май 2021 года занимала пост министра торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов и до сентября 2021 года являлась министром иностранных дел.