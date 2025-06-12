Фонд Imrat Group объявил о начале процесса лицензирования в РФ

Экономика
12 июня 2025

О начале прохождения процедуры лицензирования в РФ объявил Imrat Group. Для этого международного стратегического хедж-фонда начало работы на российском рынке вписывается в общую стратегическую линию, ориентированную на достижение нескольких ключевых целей. Прежде всего, фонд стремится укрепить позиции в Восточной Европе, а также развивать локальное присутствие в рамках регулируемой среды.

Сейчас продолжается этап согласования. Фонду предстоит обеспечить соответствие своей деятельности пакету условий (к примеру, речь идет о корректировке доходных ставок), хотя в целом регулятор уже известил о готовности включить организацию в перечень лицензированных участников. Доходность по депозитным продуктам, сравнительно со ставками, которые действуют в других юрисдикциях, также придется понизить.

Руководство фонда сообщило о подготовке новой линейки тарифов. Презентация намечена на ближайшее время.

Важнейшим рынком для Imrat Group назвал Россию управляющий партнер фонда Бен Шульц. Успешное лицензирование позволит организации выстроить с отечественными инвесторами и государством устойчивое, прозрачное и продолжительное сотрудничество.

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