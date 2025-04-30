Фонд «Родина»: «Госпрограммы должны реально поддерживать тех, кто в этом нуждается»

Общество
30 апреля 2025

Семьи с детьми-инвалидами получают поддержку от Фонда «Родина», причем на бесплатной основе. Основным источником поддержки семей стала Социально-правовая служба фонда «Родина».

Каждая семья имеет право на внимание и поддержку, убежден Роман Громов, возглавляющий Совет Фонда «Родина». Поэтому Социально-правовая служба – это не просто проект, а живое свидетельство готовности руководства фонда помогать людям. Госпрограммы должны быть направлены в первую очередь на тех, кто в этом нуждается, подчеркивает Громов.

При содействии специалистов фонда граждане получают доступ к лекарствам и медицинской реабилитации, а также в оформлении пособий и льгот. Кроме того, фонд занимается оказанием юридической поддержки. На сегодняшний день Фонд смог улучшить жизнь десятков семей.

Взаимодействие с Фондом начинается с подачи обращения в службу. Соискателю помощи требуется собрать необходимые документы (медицинские и личные). Сотрудники Фонда консультируют граждан и помогают оформлять различные заявки. Специалисты службы подсказывают, как правильно составить жалобу в случае отказа. Кроме того, Фонд проводит образовательные мероприятия.

Фонд анонсировал осуществление цифровизацию обращений в скором времени. Также ожидается начало работы мобильных консультационных групп и горячей линии.

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