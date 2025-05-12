Фонд Vantage Foundation налаживает партнерство с организацией Hands of Hope Laos для расширения возможностей глухой молодежи посредством инклюзивного образования

Многие глухие дети в Лаосе не имеют возможности посещать школу из-за дискриминации, нехватки квалифицированных учителей, обученных преподаванию глухим ученикам или языку жестов, и отсутствия средств на оплату обучения. Школу для глухих детей Hands of Hope основала в 2010 году Софафон Хеуанглит (Sophaphone Heuanglith), которая хотела обеспечить образование и возможности для глухой молодежи в Лаосе.

Цель организации Hands of Hope — вооружить этих учащихся академическими и профессиональными навыками, чтобы они могли содержать себя и вносить вклад в жизнь общества. Школа обеспечивает поддерживающую среду, предоставляя учащимся бесплатное образование, жилье, питание и медицинское обслуживание. В этой благоприятной среде нет препятствий — только связь и принятие. Дети живут, учатся, едят и растут вместе, развивая не только языковые навыки, но и чувство принадлежности к обществу, уверенность в себе и социальные связи.

Представители фонда Vantage Foundation встретились с Софафон Хеуанглит, основательницей организации Hands of Hope Laos, чтобы обсудить приверженность организации поддержке и воспитанию этих детей, страдающих от дискриминации со стороны общества. Признавая значимую работу, проделываемую организацией Hands of Hope Laos, фонд Vantage Foundation надеется помочь повысить осведомленность о потребностях и потенциале глухих детей, создавая инклюзивную возможность для поддержки сообщества глухих людей.

«Каждый ребенок заслуживает того, чтобы его видели, слышали и ценили, — сказала Софафон Хеуанглит, основательница организации Hands of Hope Laos. — В нашей школе мы не просто преподаем язык — мы помогаем нашим ученикам найти свой голос, уверенность в себе и свое место в мире».

«Организация Hands of Hope представляет именно тот вид влияния, который мы стремимся поддерживать через Vantage Foundation, — добавил Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор фонда Vantage Foundation. — Мы гордимся тем, что поддерживаем Софафон и ее команду, помогая им ломать барьеры и создавать долгосрочные возможности для этих детей».

Это сотрудничество отражает постоянную миссию фонда Vantage Foundation по продвижению инклюзивных инициатив, которые поднимают уровень малообеспеченных сообществ. Инвестируя в образование и расширение возможностей, мы надеемся создать более справедливое будущее, в котором каждый ребенок, независимо от способностей, будет иметь шанс на успех.