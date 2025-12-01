Фонд Vantage Foundation пожертвовал 1 миллион гонконгских долларов на поддержку жителей, пострадавших от пожара в Гонконге

Фонд Vantage Foundation пожертвовал 1 млн гонконгских долларов для оказания экстренной помощи и ликвидации последствий пожара 5-го уровня в жилом комплексе Wang Fuk Court в Тай По, Гонконг. Пожар нанес серьезный ущерб многим домохозяйствам и существенно нарушил привычный образ жизни местных жителей.

Пожертвование было выделено местным аккредитованным благотворительным организациям для оказания срочной помощи, включая предоставление временного жилья, предметов первой необходимости и среднесрочной поддержки для восстановления пострадавшего района.

Помимо финансовых взносов, представители руководства Vantage и члены благотворительной команды посетили пострадавший район и поддержали местных жителей, которые нуждаются и в утешении и в помощи в период ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Vantage заявили: «В Vantage мы считаем, что поддержка сообществ в кризисные времена — это наша ответственность. От пожара в Wang Fuk Court серьезно пострадали многие семьи, и мы надеемся, что это пожертвование поможет ускорить их возвращение к нормальной жизни. Мы также гордимся членами нашей команды, которые незамедлительно приехали на место трагедии, чтобы выразить свою поддержку. Их сочувствие и солидарность с пострадавшими являются примером основных ценностей нашей компании».

Являясь площадкой глобальных благотворительных инициатив, фонд Vantage Foundation уже давно участвует в программах по оказанию помощи во время стихийных бедствий, в образовательных программах и развитии сообществ по всей Азии и во всем мире.