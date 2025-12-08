Фонд Yidan Prize Foundation объединяет глобальные идеи и местный опыт на ежегодном крупнейшем съезде 

Международный благотворительный фонд Yidan Prize Foundation со штаб-квартирой в Гонконге собрал на свой ежегодный крупнейший съезд Yidan Prize Summit более 500 педагогов, представителей молодежи и лидеров неправительственных организаций из более чем 50 стран с шести континентов. Перед открытием съезда Yidan Prize Summit международное образовательное сообщество почтило минутой молчания память погибших в пожаре в районе Тай По. Местные и международные представители государственного, частного и благотворительного секторов также присоединились к неделе обсуждения проблем образования. Ряд параллельных мероприятий был проведен совместно с партнерами, включая организации Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, педагогический факультет Гонконгского университета и УВКБ ООН — Агентство ООН по делам беженцев.

На съезде Yidan Prize Summit доктор Чарльз Чэнь Идан (Charles CHEN Yidan), основатель фонда Yidan Prize, подчеркнул приверженность фонда объединению людей в сообщество, в котором слушают друг друга и учатся друг у друга. Он сказал: «Мы делаем это с пониманием, что вместе мы можем добиться намного большего, чем врознь. И мы как глобальное образовательное сообщество совместными усилиями прокладываем пути в более светлое будущее».

В посвященном теме «Переломный момент в образовании: вместе определяем пути в более светлое будущее» съезде Yidan Prize Summit 2025 в течение двух дней приняли участие более 200 педагогов, 100 молодых людей, а также лидеры НПО и представители более чем 40 фондов, 30 университетов и 100 школ и сетей школ среднего образования (K–12). В первый день съезда в центре внимания были, помимо прочих, такие важнейшие темы: сохранение человечности в эпоху ИИ, определение возможностей и выявление проблем, связанных с образовательными технологиями, влияние синергии и сотрудничества на появление и сохранение изменений, а также развитие лидерства на всех уровнях. С докладами выступили профессор Джу-Хо Ли (Ju-Ho Lee), бывший исполняющий обязанности президента и министр образования Республики Корея, доктор Фэнчунь Мяо (Fengchun Miao), ведущий специалист ЮНЕСКО по ИИ и будущему образования, Андреас Шлейхер (Andreas Schleicher) из ОЭСР, его превосходительство Серинье Мбайе Тиам (Serigne Mbaye Thiam) из GPE, ранее занимавший пост министра национального образования Сенегала, а также профессор Юнсинь Чжу (Yongxin Zhu), основатель инициативы New Education Initiative.

Второй день съезда на многих произвел впечатление примерами трансформации. Три лауреата премии Yidan Prize, доктор Рукмини Банерджи (Rukmini Banerji), профессор Уша Госвами (Usha Goswami) и Анджелин Муримирва (Angeline Murimirwa), рассказали о поворотных моментах на их пути к глобальным изменениям, участнице Олимпийских игр Иветт Конг (Yvette Kong), ставшей педагогом, и молодежному лидеру Анне Яо (Anna Yao).

Yvette Kong and Anna Yao from Project Melo moderated a panel with Yidan Prize laureates, Dr Rukmini Banerji, Professor Usha Goswami, and Angeline Murimirwa, about their turning points as educators.

В рамках съезда фонд Yidan Prize Foundation принял участие в проведении ряда мероприятий по обмену знаниями. В организованном совместно с фондом Our Hong Kong Foundation форуме, посвященном теме «От глобальных возможностей к действиям на местном уровне: определение пути Гонконга как международного центра образования», приняли участие международные эксперты из сообщества Yidan Prize, чтобы поделиться своими взглядами на потенциал Гонконга и пути развития межкультурного сотрудничества и инноваций в образовании. Со вступительным словом выступила д-р Джейн Ли (Jane Lee), президент фонда Our Hong Kong Foundation, вместе с Брюсом Ау (Bruce Au), генеральным секретарем фонда Yidan Prize Foundation.

6 декабря состоялось официальное вручение медалей лауреатам премии Yidan Prize 2025 года. Эта церемония стала финалом серии прошедших в Гонконге образовательных мероприятий в честь достижений лауреатов и более широкого образовательного сообщества. Лауреат премии Yidan Prize за исследования в области образования 2025 года профессор Ури Виленски (Uri Wilensky) поделился своим видением демократизации вычислительного мышления — этот навык должен превратиться из нишевого в элемент базовой грамотности каждого учащегося в мире. Лауреат премии Yidan Prize 2025 года за развитие образования Мамаду Амаду Ли (Mamadou Amadou Ly) рассказал о своей работе в Западной Африке, продемонстрировав, как многоязычное образование раскрывает потенциал, сохраняет культуру и формирует более справедливое будущее