Фонд Юрия Лужкова отметил лучших молодых инноваторов России грантом в 300 тысяч рублей

22 мая в Самаре на международном фестивале креативных технологий «АртПром», организованном Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, состоялось вручение гранта Фонда Юрия Лужкова «Молодой инноватор» в размере 300 тысяч рублей, предназначенного для развития и реализации идей талантливых молодых ученых.

Фестиваль «АртПром» проводится в год 20-летнего юбилея «От Винта!». Его целью является популяризация достижений науки и технологий через искусство, дизайн и современные медиа при участии креативных команд промышленного сектора и профессионалов творческих индустрий. В течение трех дней фестиваля в вузах Самары проходят сессии, объединенные темой «Искусство для промышленности» и посвященные взаимодействию промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированной молодежи с целью обмена опытом и воплощения в жизнь технологических достижений, идей и замыслов.

После знакомства и экспертной оценки новаторских заявок молодых студенческих команд Фонд Юрия Лужкова предоставил грант в размере 300 тысяч рублей команде «Магистры» Самарского университета и их проекту разработки полностью собственной конструкции с использованием композитных материалов гражданского летательного аппарата самолетного типа с повышенной грузоподъёмностью и оптимизированным размещением полезной нагрузки.

В интернациональную команду вошли студенты 1–4 курсов Владислав Морозов, Денис Ольков, Егор Скворцов, Константин Алмазов, Константин Хорев, Дамиан Гуерра. Куратором проекта выступил Олег Евгеньевич Лукьянов, старший научный сотрудник научного центра Самарского исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, отметив высочайший уровень инновационных проектов участников фестиваля, сказала: «Фонд Юрия Лужкова считает очень важным поддерживать проекты, направленные на поощрение и чествование потенциала, таланта и созидательных стремлений молодежи. Следуя примеру инициатив Юрия Михайловича Лужкова, направленных на взращивание и поддержку новых поколений творческих, смелых новаторов и увлеченных специалистов, Фонд сегодня поздравляет обладателей гранта им. Ю. М. Лужкова – команду «Магистры» Самарского университета – и желает им успеха в дальнейшей реализации проекта».

Грант представителю команды «Магистры» Денису Олькову от имени председателя Фонда на торжественной церемонии в Самаре вручил директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков. В своем выступлении Геннадий Теребков напомнил, что участие Фонда Юрия Лужкова в фестивале «АртПром» стало продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества с фестивалем «От Винта!», в рамках которого в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова была основана премия «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи. Этой премией ежегодно награждаются молодые изобретатели и ученые.

Помимо сотрудничества с фестивалем «От Винта!», Фонд Юрия Лужкова выступает партнером образовательного международного проекта «Всероссийский экономический диктант», который ежегодно проводится в России, странах СНГ и ближнем зарубежье. Совместно с альма-матер Юрия Лужкова – РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина – Фондом реализуется именная стипендиальная программа им. Ю. М. Лужкова; в Институте экономики, управления и финансов Российского нового университета ведется работа по систематизации и осмыслению научного наследия Юрия Лужкова в академическом контексте.

Основная задача Фонда Юрия Лужкова – развитие прогрессивных идей, продолжение добрых начинаний, а также сохранение богатейшего наследия, которое Ю. М. Лужков оставил в общественно-политической, научной, технологической и гуманитарной областях.

На фото:

Председатель Совета Фонда Е.Н. Батурина

Награждение победителя грантом Фонда Юрия Лужкова