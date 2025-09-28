ФПК «Гарант-Инвест» организовала онлайн-мероприятие, посвященное реструктуризации облигаций

Экономика
28 сентября 2025

ФПК «Гарант-Инвест» стала организатором вебинара, посвящённого реструктуризации облигаций компании. В организации мероприятия принимали также участие Московская биржа, НРД и консультанты LECAP.

По словам Президента ФПК «Гарант-Инвест» Алексея Панфилова, на данный момент свыше 50 тыс. частных инвесторов стали участниками программы по реструктуризации публичного долга, реализуемой компанией. При этом, уточнил он, основной долг не списывается, а акции компании достаются инвесторам как дополнительная компенсация.

Участниками вебинара стали инвесторы и держатели облигаций. Они ознакомились с итогами реструктуризации и новыми цифровыми инструментами, позволяющими участвовать в собраниях владельцев ценных бумаг удаленно, а также узнали о порядке голосования.

Финальная часть вебинара включала сессию вопросов и ответов. Инвесторы спрашивали о сроках зачисления акций, планах компании и следующих шагах по реструктуризации, назначении нового представителя владельцев облигаций и пр.

