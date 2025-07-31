Furniture China 2025 и Maison Shanghai: формируя мир мебели завтрашнего дня 

С 9 по 13 сентября 2025 года мировая мебельная промышленность соберется в Пудуне (Шанхай) на знаменательную 30-ю выставку Furniture China и недавно обновленную выставку Maison Shanghai.

Совместно организованные Национальной мебельной ассоциацией Китая и компанией Shanghai Sinoexpo Informa Markets, выставки Furniture China 2025 и Maison Shanghai будут размещаться в 50 залах на двух площадках — SNIEC (Шанхайский новый международный выставочный центр) и SWEECC (Шанхайский всемирный выставочный и конференц-центр). На этом двойном мероприятии, в котором примут участие более 3200 экспонентов и, по прогнозам, около 200.000 посетителей со всех уголков мира, на площади более 350 000 кв. метров будут представлены передовые коллекции мебели, дизайнерские разработки и экологичные решения.

Изюминкой выставки станет тематический павильон садовой мебели в зале E8B выставочного центра SNIEC, а также экспозиция дизайна для улицы в зале E6 и коллекции известных брендов уличной мебели в зале N2. Посетители найдут здесь устойчивые к погодным условиям шезлонги, модульную мягкую мебель, обеденные гарнитуры и экологичные аксессуары, которые превратят открытые пространства в элегантные места для отдыха.

Отражая тенденцию к превращению ценностей ESG в неотъемлемую часть дизайна и коммерции, тематическая выставка ReMe: ESG Sustainability (стенд E5D12, SNIEC) представляет собой концептуальное зеленое пространство, пропагандирует переработку отходов и низкоуглеродный дизайн с помощью иммерсивных инсталляций и форумов.

Проходящие одновременно с Furniture China мероприятия — FMC China и FMC Premium — соберут мировых лидеров в области мебельных комплектующих, сырья и производственных технологий, предлагая всесторонний взгляд на системообразующие факторы, лежащие в основе качества мебели. Экспоненты из более чем 15 стран представят передовые технологии, что сделает FMC ключевым звеном между дизайном и промышленным производством.

На выставке SWEECC с 9 по 12 сентября Maison Shanghai расскажет о меняющемся ландшафте дизайна под девизом «Design Infinity» (Бесконечность дизайна). Разделенная на четыре тематические зоны (H1–H4), выставка объединяет более 800 брендов, ориентированных на дизайн, и демонстрирует концепции в области кураторства образа жизни, оригинальной мебели, вдохновленной искусством, и инновационных материалов.

H1: Комплексные решения «все в одном» — от мягкой мебели до стратегий оформления всего пространства

H2: Тренды стиля жизни и организация жизненного пространства для эмоционального оздоровления

H3: Maison Design Highland

H4: Прямые продажи с фабрик

Maison Shanghai также проведет более 100 форумов и разнообразных мероприятий, включая церемонии вручения наград Gold Idea Design Award, CREDAWARD и Design of Designers (DOD), а также влиятельный дизайнерский форум Maison Design Forum, который представит глобальный взгляд на коммерческую и культурную ценность дизайна.

Обновленное приложение DTS FurnitureChina обеспечивает онлайн- и офлайн-интеграцию, поддерживает предварительную регистрацию, поиск деловых партнеров и круглосуточную торговлю.