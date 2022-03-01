Адвокат и юрисконсульт Дмитро Фирташа Лэнни Дж. Дэвис (Lanny J. Davis) сделалследующее заявление от имени украинского бизнесмена Дмитро Фирташа:

Дмитро Фирташ решительно выступает против вторжения России на свою родину, Украину.

Г-н Фирташ предпринимает все возможные действия для защиты суверенитета Украины, демократически избранного правительства Украины и своих сограждан. Г-н Фирташ в настоящее время ограничен в передвижениях территорией Австрии, осуществляя свое право оспаривать требование правительства Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с предъявляемыми ему в США обвинениями, которые он отрицает. Г-н Фирташ не просит вносить какие-либо изменения в его статус согласно австрийским процедурам выдачи, кроме предоставления ему австрийскими властями возможности временно вернуться в Украину, чтобы сделать все от него зависящее для защиты своей страны. Он сообщил австрийским властям, что вернется в Австрию по окончании чрезвычайного положения в Украине или по требованию австрийских властей. Г-н Фирташ просто желает вернуться на свою родину, чтобы помогать ей во время кризиса. Г-н Фирташ выступает против неспровоцированного и неоправданного вторжения России. Он убежден, что у российского народа нет оснований желать этой войны. Он также убежден, что украинский народ не хочет этой войны. Украина не представляет угрозы для России. Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы позволить Украине и украинскому народу остаться сильными и независимыми.