G42 и Mistral AI объединились для создания платформ и инфраструктуры ИИ нового поколения 

G42, глобальная технологическая группа из Абу-Даби, и Mistral AI, ведущая компания в области ИИ со штаб-квартирой в Париже, объявили о стратегическом партнерстве для совместной разработки платформ и инфраструктуры ИИ следующего поколения.

Объявление, сделанное на полях форума Choose France, согласуется с более широкими соглашениями о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, поддержанными президентом ОАЭ Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном (Mohamed bin Zayed Al Nahyan ) и президентом Франции Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron) в феврале 2025 года, и подчеркивает растущую динамику отношений между двумя странами в формировании будущего, в котором искусственный интеллект открыт и доступен для всех. Этот альянс, основанный на давних экономических и культурных связях, которые определяли отношения ОАЭ и Франции на протяжении почти полувека, отражает новую главу в межрегиональном сотрудничестве в области ИИ. Данное сотрудничество объединит операционные масштабы и ИИ-возможности G42, имеющиеся в распоряжении различных операционных компаний группы, включая Core42, которая занимается инфраструктурой для ИИ, а также Inception, разработчика платформ и решений для ИИ, с передовыми исследованиями, решениями и продуктами Mistral AI в открытых больших языковых моделях.

«Это партнерство иллюстрирует новую модель развития ИИ, которая уравновешивает суверенитет со способностью к взаимодействию, а также амбиции с ответственным подходом », — сказал Пэн Сяо (Peng Xiao), генеральный директор группы G42. «Вместе с Mistral AI мы не просто создаем технологии, мы закладываем основу для цифрового взаимозависимого будущего, в котором доверие и прозрачность не подлежат обсуждению».

Партнерство охватывает цепочку создания стоимости ИИ от обучения моделей ИИ, ИИ-агентов и развития инфраструктуры до специализированного применения ИИ в различных отраслях экономики в Европе, на Ближнем Востоке и Глобальном Юге. Интеграция платформы Mistral AI с технологиями искусственного интеллекта G42 будет сделана с сохранением технической автономии и управлением ИС, предназначенными для защиты инноваций с одновременным масштабируемым развертыванием. Компании также изучат возможности продвижения предложений друг друга как на существующих, так и на новых международных рынках.

Артур Менш (Arthur Mensch), соучредитель и генеральный директор Mistral AI, добавил: «G42 — это партнер, который разделяет наше стремление сделать мощный, открытый искусственный интеллект доступным для всех. Этот альянс не только делает наш путь быстрее, но и гарантирует, что преимущества ИИ выходят за рамки традиционных технологических центров».

В рамках соглашения Mistral AI также изучит возможности сотрудничества с университетом Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), первым в мире университетом ИИ, базирующимся в Абу-Даби, в области новаторских исследований и разработок передовых базовых моделей, развития талантов и воплощения прорывных исследований в реальные решения на базе ИИ в рамках совместных усилий по поддержке платформ и инфраструктуры ИИ следующего поколения

«Мы с нетерпением ждем совместной работы с Mistral AI и G42 для продвижения технологий ИИ в области фундаментальных моделей следующего поколения, энергоэффективности и безопасности», — сказал Эрик Син (Eric Xing), президент и профессор университета MBZUAI. «Благодаря нашим общим ценностям, связанным с инновациями, сотрудничеством, доступностью и инклюзивностью, мы идеально подходим для продвижения исследований в области ИИ на благо всего человечества».

Соглашение является частью более широких обязательств обеих сторон по поощрению инноваций в области ИИ, открытости, экономических возможностей и инклюзивного роста, особенно в регионах с исторически недостаточной технологической инфраструктурой.