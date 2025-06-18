G42 создает дочернюю компанию G42 Europe & UK 

G42, ведущая группа по искусственному интеллекту и передовым технологиям, базирующаяся в ОАЭ, объявила о запуске G42 Europe & UK — дочерней компании со штаб-квартирой в Лондоне. Эта новая компания будет предлагать индивидуальные решения в области ИИ для частного сектора в Европе и Великобритании, сотрудничая с государственными органами и отраслями промышленности в целях поддержки создания критически важной инфраструктуры ИИ в Великобритании и на территории континентальной Европы.

Компанию G42 Europe & UK возглавят два опытных лидера в области технологий:

Омар Мир (Omar Mir), член международного совета директоров World Wide Technology, обладает более чем 20-летним опытом работы в мировой технологической отрасли. В WWT Омар возглавлял трансформационные инициативы в Великобритании, Европе, США и на Ближнем Востоке, способствуя росту в сфере 5G, периферийных вычислений, облачных технологий, а также услуг и решений на основе искусственного интеллекта.

Марти Эдельман (Marty Edelman), главный юрисконсульт G42, курирует юридическую стратегию и соблюдение нормативных требований в различных глобальных подразделения Группы и сыграл важную роль в формировании структуры управления G42 по мере ее выхода на новые рынки.

«Для меня большая честь стать одним из председателей правления G42 Europe & UK в этот поворотный момент, — сказал Омар Мир, сопредседатель G42 Europe & UK. — Наша цель — использовать проверенный опыт G42 в области искусственного интеллекта и адаптировать его для европейских и британских компаний, способствуя цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности и созданию устойчивой, суверенной инфраструктуры ИИ в партнерстве с государством и заинтересованными сторонами из частного сектора экономики».

«Великобритания и Европа представляют собой динамично развивающийся рынок с огромными возможностями для инноваций на основе искусственного интеллекта, — поделился Марти Эдельман, сопредседатель и генеральный юрисконсульт группы G42. — Созданием специализированного центра в Лондоне мы укрепляем свою способность обслуживать клиентов, опираясь на глубокое понимание нормативных требований и предлагая технологические решения мирового класса».

Основание нового подразделения стало результатом растущей активности G42 в Европе, ознаменованной недавними анонсами о создании центров обработки данных и вычислительных кластеров во Франции и Италии, а также повышением интереса к деятельности группы со стороны ряда других стран региона.

G42 Europe & UK задействует потенциал первоклассной сети суперкомпьютерных узлов, центров обработки данных и возможностей искусственного интеллекта G42 для предоставления масштабируемых и безопасных комплексных услуг в области ИИ — от стратегического консультирования и разработки моделей до развертывания инфраструктуры и управляемых услуг — для широкого спектра секторов экономики, от финансовых услуг и здравоохранения до производства и энергетики. Кроме того, новое подразделение будет сотрудничать с национальными и региональными государственными структурами для продвижения инициатив по обеспечению суверенитета данных и поддержки внедрения инфраструктуры ИИ следующего поколения.