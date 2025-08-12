Garanthera Group начинает работу в России: международный финтех-игрок выходит на локальный рынок

Экономика
12 августа 2025

Международная финансовая группа Garanthera Group объявила о старте операционной деятельности в России. Открытие представительства в Москве стало частью стратегии компании по расширению присутствия на развивающихся рынках.

Garanthera Group, позиционирующая себя как технологически ориентированный финансовый оператор, предлагает клиентам доступ к инструментам управления капиталом с акцентом на прозрачность процессов. В компании отмечают, что их подход сочетает международные практики с адаптацией под локальные регуляторные требования.

Генеральный директор  Garanthera Group Александр Корнев в ходе презентации деятельности на российском рынке заявил, что компания рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию. “Современные финансовые системы требуют новых решений, и мы видим потенциал для развития соответствующих сервисов в регионе”, – отметил он.

Аналитики обращают внимание на несколько особенностей бизнес-модели Garanthera Group: использование цифровых платформ для предоставления клиентам детализированной отчётности; интеграция механизмов защиты инвестиций через партнёрства со страховыми организациями; развитие партнёрской сети с дифференцированными условиями сотрудничества.

Компания уже имеет опыт работы в нескольких юрисдикциях, включая страны Азии. Выход на российский рынок совпал с ростом интереса международных финтех-компаний к региону СНГ.

Эксперты рынка отмечают, что появление новых участников может повлиять на конкурентную среду в сегменте цифровых финансовых услуг. При этом подчёркивается, что успех подобных инициатив во многом будет зависеть от способности адаптировать международный опыт к местным особенностям ведения бизнеса.

В ближайшие месяцы Garanthera Group планирует серию мероприятий, направленных на презентацию своей деятельности профессиональному сообществу. Компания также анонсировала планы по разработке специализированных продуктов для российского рынка.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Emerald Clinical Trials подтверждает смену генерального директора и план обеспечения преемственности 

Экономика

СУЭК-Красноярск: В Бородино побывали представители федеральных и региональных властей

Технологии

Desay Battery представляет технологии хранения энергии, ориентированные на проактивную безопасность

Экономика

Apertum Foundation и Йосип Хайт выиграли крупный судебный процесс о ценных бумагах против регулирующего органа Техаса