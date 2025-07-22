Гарик Кравцов рассказал, как принимать платежи в Telegram и соцсетях, не нарушая закон

72% российских компаний уже используют Telegram для продаж, но многие до сих пор принимают оплату при помощи перевода на карту. Это кажется быстрым решением, особенно на старте, но в итоге может обернуться проблемами: потерянными деньгами, штрафами и претензиями от налоговой. Гарик Кравцов, основатель и генеральный директор платежного сервиса Payselection, объяснил, как принимать онлайн-оплату в мессенджерах, соблюдая законодательство.

Эксперт отметил, что 54-ФЗ требует, чтобы при каждой оплате покупателю выдавался кассовый чек. Нарушение закона грозит штрафами —до 10 000 рублей за невыдачу чека и от 30 000 рублей или 75–100% суммы платежа за неприменение ККТ.. Кроме того, переводы «с карты на карту» без идентификации клиента могут нарушать 115-ФЗ, и могут повлечь штрафы до 1 млн рублей или приостановку деятельности до 90 суток. Также бизнес рискует попасть под статью 171 УК РФ — незаконное предпринимательство. В некоторых случаях, последствия могут привести к штрафам до 300 тыс. рублей и лишению свободы до 5 лет..

По словам Кравцова, удобное и законное решение — использовать платежные ссылки и облачные онлайн-кассы, которые автоматически генерируют и отправляют фискальные чеки клиентам. Ссылку на оплату можно создать в личном кабинете платежного сервиса и отправить в чат мессенджера или соцсети, что упрощает и ускоряет процесс покупки. Эксперт подчеркивает, что такой подход снижает риски для бизнеса, облегчает учет и повышает доверие клиентов.