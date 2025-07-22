Гарик Кравцов рассказал, как принимать платежи в Telegram и соцсетях, не нарушая закон

Общество
22 июля 2025

 72% российских компаний уже используют Telegram для продаж, но многие до сих пор принимают оплату при помощи перевода на карту. Это кажется быстрым решением, особенно на старте, но в итоге может обернуться проблемами: потерянными деньгами, штрафами и претензиями от налоговой. Гарик Кравцов, основатель и генеральный директор платежного сервиса Payselection, объяснил, как принимать онлайн-оплату в мессенджерах, соблюдая законодательство.

Эксперт отметил, что 54-ФЗ требует, чтобы при каждой оплате покупателю выдавался кассовый чек. Нарушение закона грозит штрафами  —до 10 000 рублей за невыдачу чека и от 30 000 рублей или 75–100% суммы платежа за неприменение ККТ.. Кроме того, переводы «с карты на карту» без идентификации клиента могут нарушать 115-ФЗ, и могут повлечь штрафы до 1 млн рублей или приостановку деятельности до 90 суток. Также бизнес рискует попасть под статью 171 УК РФ — незаконное предпринимательство. В некоторых случаях, последствия могут привести к штрафам до 300 тыс. рублей и лишению свободы до 5 лет..

По словам Кравцова, удобное и законное решение — использовать платежные ссылки и облачные онлайн-кассы, которые автоматически генерируют и отправляют фискальные чеки клиентам. Ссылку на оплату можно создать в личном кабинете платежного сервиса и отправить в чат мессенджера или соцсети, что упрощает и ускоряет процесс покупки. Эксперт подчеркивает, что такой подход снижает риски для бизнеса, облегчает учет и повышает доверие клиентов.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Huawei запустила Global Education and Healthcare Partner Alliance для повышения ценности отраслевой экосистемы 

Экономика

Отчет Bitget Wallet: игры и путешествия — главные сферы интересов при использовании криптовалютных платежей

Мир

В Ханчжоу запланировано открытие выставки «Зеленые мили: Степной шелковый путь в X–XII веках» 

Экономика

Vantage блистает на выставке Money Expo Colombia 2025