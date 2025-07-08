Гарик Кравцов рассказал какие возможности для бизнеса дает СБП

Основатель и генеральный директор сервиса Payselection Гарик Кравцов подчеркнул, что Система быстрых платежей (СБП), стала одним из самых популярных способов оплаты. Более половины россиян регулярно пользуются этим инструментом, и для бизнеса это способ снизить издержки и выстроить более гибкое взаимодействие с клиентами.

По словам Кравцова, основное преимущество СБП — более выгодная комиссия. Она составляет от 0,4 до 0,7% в зависимости от отрасли, тогда как при оплате банковскими картами комиссия может быть в несколько раз выше — 2–3%.

Основатель Payselection также объяснил, что с апреля 2024 года банки обязаны обеспечивать круглосуточную обработку переводов между юрлицами и ИП. Это дает компаниям возможность проводить финансовые операции в любое время, включая выходные и праздничные дни. При этом существуют ограничения: переводы не могут осуществляться со вкладов и казначейских счетов, а лимит на одну операцию составляет 1 млн рублей.

Эксперт подчеркнул важность безопасности при внедрении СБП. Гарик Кравцов рекомендует бизнесу реализовать механизмы верификации платежей и защищенные каналы передачи данных. Важно также убедиться, что банк и платёжный сервис поддерживают полный набор функций для оплаты по СБП и QR-коду. Кроме того, эксперт отмечает, что нужно учитывать привычки потребителей: отсутствие кешбэка может снизить мотивацию к переходу на СБП у тех, кто привык к бонусам по банковским картам.