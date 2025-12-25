ГК «Юзтех» усилит цифровизацию химической промышленности в сотрудничестве с РСХ

ГК «Юзтех», разработчик ИТ-продуктов и сервисов, стала членом Российского Союза предприятий и организаций химического комплекса. Партнерство откроет новый спектр возможностей для совместной работы с ведущими участниками рынка над цифровыми решениями, направленными на оптимизацию процессов в химическом производстве. Также планируется совместная разработка стратегии цифровой трансформации для всестороннего развития индустрии.

Партнерство между ИТ-сектором и химической отраслью является важным шагом на пути к созданию инновационных цифровых решений и реализации новых значимых проектов. ГК «Юзтех» обладает глубокой экспертизой в области ИИ и имеет практический опыт в реализации цифровых проектов. РСХ объединяет предприятия химического сектора, отраслевые научно-исследовательские, проектные и учебные институты, союзы и ассоциации химической направленности, вертикально-интегрированные структуры России. Синергия опыта внедрения цифровых инструментов и отраслевая экспертиза поспособствуют развитию цифровой инфраструктуры и повышению уровня цифровизации бизнес-процессов химических предприятий.

Членство в Российском Союзе предприятий и организаций химического комплекса позволит ГК «Юзтех» внести значимый вклад в развитие цифровых технологий, которые могут изменить подход к производству и управлению в химической промышленности. Партнерство с участниками рынка позволит объединить усилия и ресурсы для создания более эффективных решений, которые будут отвечать современным требованиям и вызовам.

«Ключевая цель партнерства — обмен опытом и знаниями с ключевыми игроками рынка химической промышленности. Сотрудничество с союзом российских химиков позволит нам действовать в унисон с отраслевым сообществом, предлагать наиболее эффективные и перспективные ИТ-решения и продукты», — говорит Ольга Баранова, директор направления ИТ-аудита и внедрения цифровых систем ГК «Юзтех».