Главное федеральное событие в сфере креативной экономики – «Российская креативная неделя» пройдет в Москве 3-5 июля

Три главных дня в году для визионеров и предпринимателей в креативной экономике страны. Три ключевых тематических трека. Шестнадцать индустрий. И одна площадка, где искусство, технологии, медиа, урбанистика и гастрономия больше не существуют по отдельности, а становятся частью единого культурного кода страны.

С 3 по 5 июля 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве пройдет Форум-фестиваль «Российская креативная неделя» 2025 (РКН) – флагманское мероприятие для тех, кто меняет страну через идеи, смыслы и творчество. Инициатор и организатор – АНО «Креативная экономика», федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий.

Креативные индустрии связаны с интеллектуальным креативным продуктом и инновациями, для создания которых требуются творческое мышление и новые идеи. Сегодня это уже не нишевое направление, а значимый сектор экономики: 4,1% (7,5 трлн руб.) в 2024 г. составляла доля креативных индустрий в общем объеме ВВП России, 4,4 млн человек официально вовлечены в творческую деятельность. Задача к 2030 году – довести вклад креативных индустрий в экономику до 6%, согласно национальным целям, поставленным президентом России Владимиром Путиным.

«Российская креативная неделя» – главное федеральное событие, где представлены достижения креативной экономики.

В этом году в рамках Форума подведут итоги первой «креативной пятилетки» – они будут отражены в трех ключевых треках деловой программы:

– Ценностно ориентированная экономика и ее будущее 2035;

– Пространственное развитие страны и регионов для экономики нового типа;

– Творческий человек как основа экономики будущего. Креативное продюсирование.

Параллельно будут работать тематические площадки Экспо. Целью создания единого концептуального пространства является демонстрация лучших достижений креативных индустрий страны за прошедшие 5 лет. Концепция зоны Экспо основана на идее большого креативного пути страны. Здесь будет представлены проекты, а также важные события в сфере креативной экономики регионов и компаний, отражая идею большого креативного пути страны.

Экспертное сообщество традиционно формирует основу Форума. Этот год не станет исключением, планируется участие представителей министерств и ведомств, институтов развития и ведущих компаний: Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, Президентского фонда культурных инициатив, Института развития интернета, Агентства креативных индустрий, Фонда поддержки регионального кинематографа, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», VK, Яндекса, Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, а также лидеров креативных индустрий из регионов России.

Немного истории: как все начиналось

2020 год стал точкой отсчета. Именно тогда появился формат «Российская креативная неделя», и была учреждена первая Национальная премия в сфере креативных индустрий. Начался масштабный диалог о развитии отрасли между властью, бизнесом и сообществом.

2021 год – креативные индустрии вышли в федеральную повестку. Создан Президентский фонд культурных инициатив, а сама РКН вошла в официальный перечень мероприятий в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2022-м форум стал площадкой для обсуждения закона о креативном предпринимательстве. РКН становится площадкой, на которой проводятся заседания комиссий Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Появились первые профильные факультеты, колледжи, школы, а также создан Сибирский институт развития креативных индустрий.

2023 год – расширение формата: в повестку развития креативных индустрий включаются темы развития территорий. Формат «Российская креативная неделя» расширяет географию: подключается Дальневосточный федеральный округ.

2024 год – исторический момент. Принят федеральный закон о развитии креативных индустрий в РФ. Президент России ставит задачу довести их вклад в экономику до 6% к 2030 году. Векторы – устойчивость, традиционные ценности, пространственное развитие.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя» проводится при поддержке Национального центра «Россия».

Партнеры Фестиваля-форума «Российская креативная неделя»:

Официальные партнеры: Госкорпорация «Ростех», Фонд Мельниченко.

Регионы-участники: город Москва, Республика Башкортостан, Красноярский край, Нижегородская область, Челябинская область, Тульская область, Тюменская область.

