Глобальные эксперты и организации объединяются для устранения пробелов в возможностях на запуске второго HCI 2025 

Более 300 влиятельных лидеров, политиков и мировых экспертов из 120 стран объединились для участия в Human Capability Initiative 2025 (HCI 2025), ведущем мероприятии, посвященном устранению критических глобальных пробелов в навыках и знаниях.

Под патронажем Его Королевского Высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, наследного принца и председателя Комитета по программе развития человеческого потенциала, в Международном конференц-центре короля Абдул-Азиза в Эр-Рияде стартовала вторая конференция HCI. Конференция, объединяющая представителей академических кругов, ведущих корпораций, международных организаций и некоммерческих организаций, является уникальной платформой для заинтересованных сторон, приверженных созданию устойчивой, готовой к будущему глобальной рабочей силы.

Его Превосходительство Юсеф Аль-Беньян, министр образования и председатель Исполнительного комитета Программы развития человеческого потенциала (HCDP), заявил, что вторая конференция отражает приверженность Королевства своей новаторской роли в поддержке глобального диалога о будущем развития человеческого потенциала, опираясь на успехи, достигнутые во время первой конференции.

В конференции будет участие в более чем 100 дискуссионных группах в четырех основных локациях. Целью встречи является обсуждение наиболее заметных будущих тенденций в развитии человеческого потенциала, изучение инновационных подходов к расширению прав и возможностей людей и сообществ, а также укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами для создания устойчивых и эффективных решений на будущее.

В рамках конференции состоится ряд выдающихся мероприятий, в том числе министерский круглый стол с участием 20 международных министров, а также заседание Совета директоров ЮНЕСКО. Кроме того, будут представлены несколько стратегических запусков, связанных с экосистемой развития человеческого потенциала, как на местном, так и на глобальном уровнях.

Конференция организована Программой развития человеческого потенциала — одной из программ реализации Видения-2030 — и проводится в партнерстве с Министерством образования. Министерство также организует Международную образовательную выставку (EDGEx), которая прошла с 13 по 16 апреля 2025 года в отеле Ritz-Carlton. Вместе эти мероприятия сформируют «Неделю человеческих возможностей и обучения», платформу для раскрытия полного потенциала