Goa Tourism укрепляет международное сотрудничество с помощью роуд-шоу  

Департамент туризма правительства Гоа успешно завершил свое роуд-шоу «Experience Goa» в престижном City Palace Tashkent, Узбекистан. Мероприятие стало вехой в инициативе Goa Tourism по привлечению в Гоа туристов со всего мира. Оно было направлено на позиционирование Гоа как яркого, разнообразного и устойчивого направления, не ограничивающего только пляжами региона.

(Left) Mr. Kedar Naik, Director Tourism, Government of Goa met with Mr. Alok Pandey, Minister/PR to SCO-RATS (Right) at the Goa Roadshow in Tashkent, Uzbekistan

Шри Рохан А. Хаунте (Shri Rohan A. Khaunte), министр туризма, правительство Гоа, сказал: «Гоа продолжает развиваться как направление, которое может предложить разнообразие, инклюзивность и устойчивое развитие. Наше роуд-шоу в Ташкенте открыло новые возможности для сотрудничества и связи с узбекской туристической отраслью. Мы рады приветствовать больше туристов, чтобы они могли познакомиться с историей, фестивалями, оздоровительными и приключенческими возможностями Гоа».

В дополнение к этому, Шри Кедар Наик (Shri Kedar Naik), директор по туризму, правительство Гоа, сказал: «Роуд-шоу в Ташкенте укрепило имидж Гоа как круглогодичного направления, предлагающего аутентичные и незабываемые впечатления».

Роуд-шоу вызвало отклик у ведущих туроператоров, туристических агентов, авиакомпаний-партнеров и первых лиц Узбекистана, которые участвовали в диалогах тет-а-тет с представителями Goa Tourism для изучения возможностей сотрудничества. В презентациях были представлены разнообразные предложения Гоа — историческое наследие, культура, велнес, приключения, фестивали, захватывающие открытия местных сообществ, а также флагманские государственные инициативы — Goa Beyond Beaches (Гоа — больше чем пляжи) и Regenerative Tourism (оздоровительный туризм).