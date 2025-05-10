Годы культуры Китая и России — мост для сближения народов

Китай и Россия — страны с многовековой историей и блестящей культурой. Гуманитарные обмены играют важнейшую роль в укреплении дружбы между народами обеих стран. Проведение тематических годов стало доброй традицией в китайско-российских гуманитарных обменах, а также отличительной чертой и ярким достижением в истории развития двусторонних отношений, завоевав широкую поддержку народов обоих государств.

В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились о проведении перекрестных Годов культуры Китая и России в 2024-2025 годах. С момента их торжественного открытия в мае прошлого года обе стороны организуют множество гуманитарных мероприятий, ориентированных на простых людей и способствующих укреплению общественных связей, что получает широкий отклик.

Это позволило полнее раскрыть потенциал культурного сотрудничества, придать новый импульс передаче китайско-российской дружбы из поколения в поколение и углубить взаимопонимание между жителями двух стран.

25 апреля в зале Большого театра в Москве не было свободных мест. На сцене китайские танцоры виртуозно сочетали силу и энергию ушу в стиле Вин-чун с изяществом танца. Каждое движение демонстрировало глубину и богатство традиционной китайской культуры, вызывая бурные аплодисменты и восторженные возгласы зрителей.

Это представление стало ярким примером сотен гуманитарных мероприятий, проводимых в рамках Годов культуры Китая и России.

В течение Годов культуры Китая и России страны организуют разнообразные мероприятия в областях выставок культурных ценностей, кинопоказов, сценических представлений, обмена творческими идеями среди молодежи и в других сферах. В частности, в Китае с аншлагом проходят концерты симфонического оркестра Мариинского театра, выступления балетной труппы Большого театра и других российских коллективов. В Москве выставка, посвященная гастрономическим традициям древнего Китая, подарила зрителям незабываемые впечатления, а фильм «Красный шелк» китайско-российского производства продемонстрировал впечатляющие кассовые сборы в российском прокате. Подобные мероприятия обогащают культурную жизнь народов обеих стран, углубляют их взаимопонимание и укрепляют эмоциональные связи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что многочисленные разнообразные события, проводимые в рамках Годов культуры Китая и России, вызвали горячий отклик в обеих странах. Они не только значительно стимулируют развитие культурного обмена, но и способствуют поддержанию дружественных отношений и тесных контактов между народами Китая и России.

Туристическое сотрудничество двух стран постоянно активизируется, а их народы становятся все ближе друг к другу. После возобновления действия соглашения о безвизовых групповых туристических поездках все больше китайских туристов приезжают в Россию, чтобы насладиться сказочными пейзажами городов Золотого кольца, полюбоваться северным сиянием в Мурманске и испытать магию ледяных просторов Байкала.

В то же время туристические маршруты для российских путешественников в Китае также активно расширяются — от современных мегаполисов Гуанчжоу и Шанхая до тропических курортов Саньи, а также до приграничных городов Хэйхэ, Маньчжурии и Хуньчуня. Растущий интерес туристов с обеих сторон делает картину китайско-российских гуманитарных обменов еще более яркой и красочной.

В марте этого года 22 участника российского лагеря «Орленок» — Центра языкового и культурного обмена между молодежью Китая и России — прибыли в Тяньцзинь для прохождения двухнедельной углубленной образовательной программы в Тяньцзиньском университете иностранных языков. Через изучение китайского языка, посещение культурных достопримечательностей и знакомство с нематериальным культурным наследием они смогли глубже понять современный Китай.

В последние годы непрерывно укрепляется сотрудничество Китая и России в сфере образования. Статистика наглядно демонстрирует плодотворные результаты этого взаимодействия: масштабы взаимного обучения постоянно растут — более 60 тыс. китайцев учатся в России, около 16 тыс. российских студентов получают образование в Китае; популярность китайского языка в России продолжает расти — свыше 200 российских вузов предлагают курсы китайского языка, более 90 тыс. российских школьников и студентов изучают китайский язык; вузы двух стран создали 14 профильных объединений, охватывающих более 600 высших учебных заведений, что формирует крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества, ежегодно организующую более 120 различных мероприятий.

Кроме того, в последние годы контакты между регионами Китая и России становятся все более тесными. По состоянию на октябрь 2024 года установлены партнерские отношения между 167 парами городов-побратимов и регионов. От взаимодействия между городами-побратимами и проведения праздничных мероприятий до культурных программ и молодежных визитов — гуманитарное сотрудничество между двумя странами расширяется как в ширину, так и в глубину

Китайский город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян и российский Благовещенск разделяет лишь река Амур. «Китайско-российская ярмарка культуры и искусства», которую эти два города проводят уже более десяти лет, стала важной платформой для развития двустороннего культурно-туристического сотрудничества. Благодаря организации художественных представлений, народных гуляний, экскурсионных программ и других мероприятий укрепляются связи в сферах культуры, туризма и других областях.

Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, что эта ярмарка объединяет музыкальные коллективы, писателей и мастеров народного искусства из разных регионов обеих стран и уже превратилась в масштабное событие, символизирующее дружбу между народами Китая и России.