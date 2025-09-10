Granthera демонстрирует прозрачность в сделках с цифровыми активами

Экономика
10 сентября 2025

Финансовая компания Granthera укрепляет своё присутствие на рынке цифровых активов и микрофинансирования. Компания применяет институциональный подход, подтверждая эффективность реальными результатами. Недавний кейс — сделка с фондом, где микрофинансирование было обеспечено долей в компании, акции которой торговались в закрытом сегменте. Сделка сопровождалась экспертизой активов, юридическим аудитом и продуманной стратегией выхода. В течение трёх месяцев актив был реализован, а результат распределён между партнёрами.

«Мы не ищем лёгких решений. Все шаги Granthera основаны на цифрах, риск-моделировании и институциональном подходе. Главный приоритет — устойчивость, доверие и долгосрочный эффект», — отмечают в компании.

