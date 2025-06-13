Грейси Чен, CEO Bitget, вошла в список 50 лучших женщин в Web3 и AI по версии CoinDesk

Ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget сообщила, что генеральный директор Bitget Грейси Чен была включена в список Top 50 Women in Web3 and AI 2025 от CoinDesk. Эта ежегодная инициатива отмечает влиятельных женщин, формирующих будущее цифровых финансов и технологий, и объединяет лидеров из сфер блокчейна, криптовалют и искусственного интеллекта, которые продвигают инновации и инклюзивность в развивающихся технологических секторах.

Среди десяти лучших участниц Грейси Чен находится в компании таких видных фигур, как Даниэла Амодей из Anthropic, Анима Анандкумар из Caltech, Тиана Бейкер-Тейлор из Venice.ai, Реджина Барзилай из MIT, Бетсабе Ботайтис из Hedera, Стефани Кабоссиорас из Société Générale, Эовин Чен из Trust Wallet, Самара Коэн из BlackRock, Эмили Чой из Coinbase и Дельфин Форма из Solidus Labs, а также ещё сорока выдающихся женщин.

Список формировался с учетом мнений редакционной команды CoinDesk и консультаций с представительницами таких организаций, как Google, Spotify и Ассоциация женщин в криптоиндустрии. Из более чем 300 номинаций со всего мира были отобраны финалистки, чьи достижения выделяются инновационностью, влиянием и вкладом в развитие Web3 и ИИ.

Грейси Чен — единственная женщина-CEO среди топ-10 глобальных криптобирж. С момента назначения на должность в мае 2024 года она обеспечила стремительный рост Bitget: число пользователей платформы выросло с 20 до более чем 120 миллионов по всему миру, что позволило Bitget войти в тройку лидеров по объему торгов.

Под её руководством Bitget значительно расширил спектр услуг: помимо деривативов, теперь платформа предлагает спотовую торговлю, активную экосистему Launchpad и Launchpool, копитрейдинг на базе ИИ, инструменты для управления активами и популярный некастодиальный кошелек Bitget Wallet. Также Чен активно развивает институциональные партнёрства и укрепляет позиции Bitget на ключевых рынках.

Помимо продуктовой и бизнес-стратегии, Чен уделяет большое внимание социальной ответственности. Она возглавляет инициативу Blockchain4Her (B4H) с фондом в $10 миллионов, направленную на обеспечение гендерного равенства в блокчейн-индустрии. Программа поддерживает женщин-разработчиц, предпринимательниц и создательниц проектов через образование, финансирование, наставничество и доступ к глобальной Web3-экосистеме. В качестве делегата конференции UN Women CSW Чен представляет важную перспективу Web3 в глобальных обсуждениях вопросов равенства и технологий.

Более десяти лет опыта в инвестициях, предпринимательстве и технологиях делают её заметной фигурой в отрасли. Включение Грейси Чен в список CoinDesk Top 50 Women in Web3 and AI подчеркивает её достижения в масштабировании Bitget как многофункциональной Web3-платформы и растущее влияние в формировании более инклюзивного будущего криптоиндустрии.