Группа «Уралхим» и индийские компании Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, National Fertilizers Limited и Indian Potash Limited подписали меморандум о создании совместного предприятия по производству карбамида в России

«Уралхим», Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, National Fertilizers Limited и Indian Potash Limited подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания совместного предприятия (СП) для строительства завода по производству карбамида в России. Торжественная церемония подписания состоялась в г. Нью-Дели, Индия.

Предполагаемая мощность завода составит порядка 1,8 – 2 млн тонн продукции. Основой для СП являются поставки аммиака АО «Тольяттиазот» и финансирование проекта индийскими компаниями до начала коммерческой эксплуатации.

В настоящее время технические и коммерческие параметры СП находятся на стадии детального анализа. Стороны также прорабатывают корпоративную структуру и подходы к управлению совместным предприятием.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

Индия — одна из ведущих мировых агродержав и один из крупнейших в мире потребителей минеральных удобрений. Для Группы «Уралхим» Индия исторически является стратегически важным рынком, с которым мы намерены расширять и углублять сотрудничество. Мы приветствуем подписанное соглашение, которое является очередным шагом в развитии нашего многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с индийскими партнерами.

Источник: Уралхим