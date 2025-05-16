Группа «Уралхим» — участник международной выставки в Азербайджане

Группа «Уралхим» принимает участие в 18-й международной выставке Caspian Agro, проходящей с 13 по 16 мая в городе Баку (Азербайджан).

На стенде Группы «Уралхим» представлен полный ассортимент продукции — начиная от классических гранулированных составов и заканчивая популярными водорастворимыми удобрениями, уже завоевавшими доверие азербайджанских аграриев.

Наибольший интерес у участников выставки вызвала линейка удобрений марки SOLAR, в частности, нитрат кальция, который повышает устойчивость растений к стрессовым факторам среды, улучшает качество плодов и увеличивает срок их хранения.

Посетители выставки могут получить практические советы от специалистов службы агросервисов Группы «Уралхим». Эксперты делятся практическими рекомендациями по оптимизации питания растений и достижению максимальной урожайности.

Выставка Caspian Agro входит в число ведущих сельскохозяйственных выставок СНГ и объединяет участников из более чем 30 стран мира.