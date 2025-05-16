Группа «Уралхим» — участник международной выставки в Азербайджане

Новости
16 мая 2025

Группа «Уралхим» принимает участие в 18-й международной выставке Caspian Agro, проходящей с 13 по 16 мая в городе Баку (Азербайджан).

На стенде Группы «Уралхим» представлен полный ассортимент продукции — начиная от классических гранулированных составов и заканчивая популярными водорастворимыми удобрениями, уже завоевавшими доверие азербайджанских аграриев.

Наибольший интерес у участников выставки вызвала линейка удобрений марки SOLAR, в частности, нитрат кальция, который повышает устойчивость растений к стрессовым факторам среды, улучшает качество плодов и увеличивает срок их хранения.

Посетители выставки могут получить практические советы от специалистов службы агросервисов Группы «Уралхим». Эксперты делятся практическими рекомендациями по оптимизации питания растений и достижению максимальной урожайности.

Выставка Caspian Agro входит в число ведущих сельскохозяйственных выставок СНГ и объединяет участников из более чем 30 стран мира.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Россияне в мае пахнут шашлыками, а в остальное время фруктами: исследование «X5 Клуба»

Общество

Россия – это не про лавандовый раф: «X5 Клуб» изучил предпочтения россиян в кофе

Культура

CGTN: Углубление культурных обменов придаёт новый импульс российско-китайской дружбе

Мир

CGTN – Распаковка инструментов экономической политики — Что стоит за последней встречей руководства Коммунистической партии в Китае? 