Группа «Уралхим» завоевала Гран-при премии «Лидер конкурентных закупок»

Группа «Уралхим» завоевала главную награду ежегодной национальной премии «Лидер конкурентных закупок» — Гран-при в номинации «Компания года».

В конкурсе приняли участие 170 проектов из различных отраслей экономики. Экспертный совет премии, в состав которого вошли 190 руководителей закупочных подразделений крупнейших российских компаний и отраслевых объединений, отметил системную работу Группы «Уралхим» по развитию закупочной системы.

Победа Группы стала возможной благодаря комплексному подходу к развитию закупочной функции, который включает трансформацию бизнес-процессов, повышение экономической эффективности закупочных операций и внедрение современной системы работы с поставщиками. Эксперты высоко оценили результаты Группы «Уралхим» в области цифровизации закупок, поддержки малого и среднего бизнеса, внедрения отечественных решений, использования искусственного интеллекта и развития кадрового потенциала.

Евгений Дацко, заместитель директора по закупкам АО «ОХК «Уралхим»:

«Признание нашего проекта на престижной отраслевой премии подтверждает правильность выбранного курса. Наша задача была не просто автоматизировать процессы, а создать экосистему, эффективную как для Группы, так и для поставщиков. Стратегический переход на российскую платформу, поэтапная цифровизация и партнерский подход позволили нам построить одну из самых эффективных закупочных систем в отрасли. Теперь мы фокусируемся на развитии механизмов поиска и оценки поставщиков и подготовке к полной цифровизации цепочки «от заказа до оплаты».

Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center, эксперт Общественного совета премии «Лидер конкурентных закупок»:

«С каждым годом конкурс «Лидер конкурентных закупок» становится масштабнее, а представленные проекты — глубже и технологичнее. Мы видим, как закупки трансформируются из вспомогательной функции в стратегический центр эффективности и устойчивости бизнеса. Сегодня лучшие команды не просто проводят закупки, они управляют изменениями, создают новые стандарты взаимодействия с поставщиками и вносят реальный вклад в развитие экономики».

Премия «Лидер конкурентных закупок» учреждена в 2012 году и является одним из наиболее авторитетных профессиональных конкурсов в сфере закупочной деятельности.