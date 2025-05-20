Гуманитарный груз в зону СВО передало российское предприятие “Де Хёс”

С начала специальной военной операции «Де Хёс» регулярно оказывает гуманитарную помощь российским военным, их семьям, вынужденным переселенцам и медицинским учреждениям (Курской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко). Компания совершила большое количество рейсов с адресной поддержкой воинских частей: за все время гуманитарной деятельности «Де Хёс» бойцы получили необходимый инвентарь, расходные и строительные материалы, тепловизоры, детекторы дронов и лекарственные препараты.

Кроме того, за последние девять месяцев «Де Хёс» снабдил больницы и ПВР Курской области необходимыми медикаментами, тест-полосками для глюкометров, марлей, сотнями термометров и ингаляторов.

Социальная миссия – неотъемлемая часть деятельности «Де Хёс». С момента основания, по инициативе акционера компании Максима Сазонова, предприятие активно поддерживает благотворительные и социальные проекты: оказывает помощь детским домам, обществу ветеранов войны и труда «Огонёк», а также Комплексному центру социального обслуживания населения Юрьев-Польского района. Кроме того, «Де Хёс» предоставляет адресную поддержку социально незащищенным гражданам и участвует в восстановлении и строительстве храмов, внося вклад в сохранение культурного и духовного наследия.

На текущий момент 22 сотрудника «Де Хёс» находятся в зоне СВО, защищая страну. Компания гордится их мужеством и обеспечивает поддержку семьям военных, демонстрируя пример корпоративной ответственности и патриотизма.

О предприятии

Завод НПАО «Де Хёс» расположен в городе Лакинске Владимирской области. Предприятие является ключевой фигурой на российском рынке кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. В 2024 году компания отметила свой 15-летний юбилей. За это время производство прошло путь активного развития. Несмотря на все изменения, «Де Хёс» продолжает придерживаться высоких стандартов качества, внедряет передовые технологии и активно поддерживает социальные инициативы.

История основания: от первых шагов к лидерству

НПАО «Де Хёс» — совместное российско-нидерландское предприятие, образованное в 2009 году при участии одного из лидеров мирового рынка кормов и кормовых добавок De Heus и компании «МКорма» — эксклюзивного поставщика продукции De Heus в Россию с 1994 года.

С первых дней компания сделала ставку на высокое качество и инновационные подходы, благодаря чему быстро завоевала доверие аграриев по всей России. Сотрудничество с нидерландскими партнерами привнесло передовой опыт в отечественное кормопроизводство, а глубокие знания российских специалистов обеспечили адаптацию технологий к местным условиям. В результате «Де Хёс» вывел на рынок продукцию, которая соответствует самым жестким требованиям и способствует развитию животноводства в стране.

Ключевые этапы развития «Де Хёс»

Путь компании «Де Хёс» ознаменован рядом ключевых этапов, каждый из которых способствовал укреплению её репутации и расширению рыночных возможностей. В 2013 году был открыт высокотехнологичный престартерный завод с производственной мощностью 30 тысяч тонн в год, что позволило выйти на новый сегмент рынка. В 2015 году на территории производственного комплекса был построен второй премиксный завод, что позволило увеличить мощности выпуска премиксов до 120 тыс. тонн в год. В 2018 году мощность престартерного завода была увеличена до 60 тысяч тонн в год, что значительно укрепило позиции «Де Хёс» в производстве престартеров. В настоящее время предприятие сотрудничает с крупнейшими агрохолдингами, имеет порядка 300 партнеров в России, а также экспортирует 15% своей продукции в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголию, Киргизию, Армению и Грузию.

Лидеры, вдохновляющие на успех

За успехами «Де Хёс» стоят его руководители, чей профессионализм и стратегическое видение определили тенденции в отрасли.

Акционер компании Максим Сазонов — фигура, широко известная в российском агропромышленном комплексе. Его многолетний добросовестный труд отмечен золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие АПК России», званием «Почетный работник АПК», грамотой «За многолетний плодотворный труд в системе АПК, большой вклад в разработку и внедрение в производство новых кормовых добавок для с/х животных», а также высшей общественной наградой РФ «За изобилие и процветание России» в номинации «Внедрение новейших технологий в производство». За годы работы руководству удалось создать сильную команду профессионалов.

Генеральный директор «Де Хёс» Александр Матвеев управляет предприятием с исключительной преданностью делу. Отмечен благодарностью и почетной грамотой от Минсельхоза РФ.

Технологии и контроль: качество как приоритет

Качество – основа философии «Де Хёс». Вся продукция компании соответствует международным стандартам ISO 9001 и ISO 22000, включая НАССР, что гарантирует её безопасность и эффективность для сельскохозяйственных животных. Собственная лаборатория, оснащенная передовым оборудованием от мировых лидеров Perkin Elmer, Foss и Hanon, осуществляет контроль на каждом этапе – от поступления сырья до выпуска готовых продуктов.

Полная автоматизация процессов, реализованная через лабораторно-информационную систему (ЛИС), исключает ошибки и обеспечивает высочайшую точность анализов. Компания ежегодно инвестирует в развитие технологий, внедряя современные методы анализа сырья, комбикормов и премиксов. Это позволяет «Де Хёс» не только соответствовать текущим стандартам, но и задавать новые ориентиры в отрасли.

Производственные линии компании – это сочетание надежности и инноваций. Модернизация оборудования и внедрение передовых разработок позволяют «Де Хёс» поддерживать стабильно высокое качество даже при высоких объемах производства. Такой подход укрепляет доверие партнеров и обеспечивает конкурентоспособность продукции на российском и международном рынках.

Партнерство, двигающее отрасль вперед

НПАО «Де Хёс» играет ключевую роль в российском агропромышленном комплексе, поддерживая развитие животноводства в нескольких направлениях. В 2024 году компания поставила премиксы для производства 1 миллиона тонн кормов, что позволило произвести более 400 тысяч тонн свинины — около 10% от общего объема этого вида мяса в России. В птицеводстве продукция «Де Хёс» ежедневно обеспечивает питание 20 миллионов несушек и 27,5 миллиона бройлеров, что приводит к выпуску 6,5 миллиардов яиц и 725 тысяч тонн мяса птицы ежегодно. В секторе крупного рогатого скота «Де Хёс» сотрудничает с 36 ведущими агрохолдингами, входящими в Топ-50 крупнейших предприятий России.

Эффективная логистика — ещё одно конкурентное преимущество «Де Хёс». Тщательно выстроенная система позволяет доставлять продукцию в любую точку России и мира любым видом транспорта. Это обеспечивает оперативность, сохранность продукции и удобство для партнеров, которые могут полностью доверить компании организацию поставок. Такой подход укрепляет деловые связи и способствует расширению географии сотрудничества.

НПАО «Де Хёс» является одним из системообразующих предприятий в регионе присутствия и крупнейшим налогоплательщиком РФ. За 15 лет работы компания внедрила в производство ряд инновационных технологий, которые позволяют осуществлять строгий контроль качества выпускаемой продукции и оптимизировать процессы, а также развила широкую партнерскую сеть и придерживается активной социальной позиции.