Hilco Industrial заключила контракт с японской JFE Steel Corporation для продажи производственных сталепрокатных линий с комбината EAST JAPAN Works    

Компания Hilco Industrial, мировой лидер в области продажи промышленных активов и консалтинговых услуг, совместно с компанией SEALS Co., Ltd с объявила о подписании соглашения с компанией JFE Steel Corporation.

Это стратегическое партнерство будет способствовать продаже ключевых производственных линий по мере реструктуризации деятельности комбината. В числе выставленных на продажу активов будут широкий стан для горячей прокатки штрипса, линии цинкования рулонов № 2 и 3 (обе линии с дрессировочными станами), линия подготовки рулонов и стан-тандем холодного проката с линией травления.

В связи с реорганизацией комбината EAST-JAPAN Works (Кейхин) компании JFE у глобальных участников сталепрокатной промышленности появилась возможность инвестировать в оборудование, которое может укрепить их производственные возможности.

«Мы рады сотрудничеству с SEALS Co., Ltd и JFE Steel Corporation для представления этих критически важных для производства сталепроката активов на рынке. Эта продажа дает уникальную возможность производителям сталепроката приобрести высокоценное оборудование», — сказал Майкл Буланд (Michael Bouland), исполнительный вице-президент Hilco Industrial.

Г-н Мураяма (Murayama), директор SEALS Co., Ltd, добавил: «Наше партнерство с Hilco Industrial является важным шагом в поддержке возрастающих потребностей мирового сегмента производства сталепроката. Мы очень рассчитываем принести исключительную выгоду в результате продажи этих частных активов».

Предлагаемые к продаже активы: Линии непрерывного цинкования № 2 и 3 — оснащены высокопроизводительными печами, системами очистки воздушным ножом и дрессировочными станами. Предназначены для высококачественного цинкования и обеспечивают отличную коррозионную стойкость стального проката. Линия подготовки рулонов — необходима для подготовки стальных рулонов, включая резку, сварку, правку и обрезку, что обеспечивает выполнение последующих производственных процессов в соответствии с самыми высокими стандартами. Стан для горячей прокатки штрипса — мощная система шириной 2300 мм для горячей прокатки стали, позволяющая с высокой точностью производить широкий ассортимент стального проката. Стан-тандем холодного проката с линией травления — современная травильная линия, соединенная с 5-опорным станом холодного проката для производства высококачественного сталепроката.