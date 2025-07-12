Hisense девятый год подряд входит в топ-10 Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2025 

Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, вновь вошла в топ-10 самых глобальных китайских брендов в недавно опубликованном рейтинге Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2025, совместно опубликованном Google и Kantar. Hisense занимает 8 место в общем рейтинге, сохраняя свою позицию в топ-10 девятый год подряд, и остается самым рейтинговым телевизионным брендом в списке.

Рейтинг BrandZ оценивает глобальную силу китайских брендов, используя комплексную методологию, которая учитывает финансовые показатели, восприятие потребителей, влияние бренда и международное присутствие. Устойчивый глобальный импульс Hisense отражает долгосрочные инвестиции в локализованные исследования и разработки, производство и маркетинговые операции на нескольких международных рынках — в настоящее время это 31 научно-исследовательский центр, 36 промышленных парков и производственных баз, а также 64 зарубежных офиса по всему миру.

Спортивная маркетинговая стратегия Hisense продолжает оставаться ключевой движущей силойглобального бренда. Во время UEFA EURO 2024 бренд запустил многогранную видеокампанию на YouTube, которая объединила эмоциональное повествование с интеграцией продукта. Эта кампания успешно привлекла разнообразную аудиторию в секторах спорта, технологий и домашних развлечений по всему миру. Эти усилия привели к тому, что Hisense был удостоен награды YouTube Works Awards China 2025, подчеркнув способность бренда создавать впечатляющий и культурно релевантный контент в международном масштабе.

Объединив передовые инновационные продукты с громким спортивным спонсорством, компания Hisense создала надежную модель для построения глобального бренда. По данным Ipsos, узнаваемость бренда за рубежом выросла с 30% в 2018 году до 56% в 2024 году.